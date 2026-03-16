Muere al caer por un acantilado cuando intentaba coger unas gafas que se le habían caído

Un hombre de 28 años ha fallecido este domingo al precipitarse varios metros por un acantilado del barranco de Rubio, en los alrededores de Pilar de la Horadada (Alicante) cuando intentaba coger unas gafas que se le acababan de caer.

Según fuentes de la investigación, el accidente ocurrió este domingo poco antes de las 19 horas, cuando el hombre cayó desde unos 10 metros de altura.

Según un primer relato de los hechos, tal y como informa el diario alicantino 'Información', el hombre resbaló y cayó desde la parte superior del acantilado, a la altura de 'Manoli Hotels', en el litoral sur del término municipal de Orihuela, en un área situada a escasos metros del límite con Pilar de la Horadada.

La víctima mortal, de nacionalidad colombiana, paseaba con su pareja cuando se le cayeron las gafas y se resbaló al intentar recuperarlas. Unos ciclistas que pasaban por la zona intentaron auxiliar al hombre tras ser alertados por la pareja del accidentado. Pero poco después, una unidad de asistencia medicalizada SAMU fue movilizada hasta el lugar, situado en el barrio de Mil Palmeras, junto a la avenida de Francia, confirma 'Información'.

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil del cuartel de Pilar de la Horadada iniciaron la investigación mientras era alertada una unidad del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil que rescataron el cuerpo sin vida del mar, con equipo especializado y una camilla para remontar el acantilado.

El cuerpo del joven se localizaba en una zona de difícil acceso, ya que únicamente unos pocos tramos de este acantilado cuentan con escalera. Este tramo de primera línea del litoral ubicado en el extremo sur de Campoamor y Mil Palmeras no está adaptado al paso de peatones y carece de barandillas, pese a que es un área muy frecuentada por paseantes y residentes en las zonas de las inmediaciones.

El diario alicantino confirma que el levantamiento del cadáver se produjo en torno a las 22.15 horas. Un vehículo funerario del Instituto de Medicina Legal de la Generalitat Valenciana llevó a cabo el traslado del cuerpo, al que se le realizará la autopsia en las próximas horas.

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