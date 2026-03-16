Hablamos con él
Luis Merlo lamenta el fallecimiento de Gemma Cuervo: "He perdido a una amiga y a una maestra"
La actriz fallecía el sábado a los 91 años. Un momento que ha conmocionado profundamente a aquellos compañeros que la conocieron, tanto delante como detrás de cámaras.
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El mundo de la interpretación en España está de luto tras conocerse la muerte de Gemma Cuervo, que falleció el sábado 14 de marzo a los 91 años. La actriz estaba ingresada desde hacía varios días en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, donde finalmente murió.
La noticia ha provocado una gran conmoción entre compañeros, familiares y admiradores. A lo largo del fin de semana, numerosas figuras del mundo artístico han querido rendirle homenaje y despedirse de ella en la capital, incluso aquellos que se encontraban en el Festival de Málaga.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Luis Merlo, gran amigo de Gemma Cuervo que tuvo el placer de trabajar con ella. El actor la ha recordado como una artista "que se la jugaba" y que era capaz de calmar a aquellos con los que trabajaba.
"He perdido a una amiga y a una maestra", señala Luis Merlo, "mi madre está verdaderamente tocada". Según nos cuenta, Gemma era una mujer que deseaba el afecto y el bienestar de sus compañeros, algo que siempre recordará de ella.
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Para varias generaciones de espectadores, Cuervo siempre quedará ligada a uno de sus papeles más populares: el de Vicenta en Aquí no hay quien viva, un personaje que la convirtió en un rostro inolvidable de la televisión española.
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