El peligro de los "finfluencers": el 63% de los jóvenes invierte siguiendo a influencers sin formación financiera

Las redes sociales se han convertido en una de las principales fuentes de información para los jóvenes: ven las noticias, estudian e incluso invierten. Según un estudio reciente, el 63% de los inversores de entre 21 y 30 años reconoce haber tomado decisiones de inversión siguiendo recomendaciones de influencers, muchos de ellos sin formación financiera.

El fenómeno refleja cómo Internet y las plataformas digitales se han consolidado como el entorno habitual donde los jóvenes se informan, interactúan y también gestionan su dinero. Sin embargo, no toda la información que circula en redes es fiable.

El estudio global 'Decoding Digital Investment', elaborado por Amundi a partir de más de 11.000 encuestas a inversores de 25 países, revela que el 38% de los inversores españoles admite haberse dejado influir por redes sociales al elegir sus inversiones. Esta cifra sitúa a España ocho puntos por encima de la media europea, que se sitúa en el 30%.

YouTube, Instagram y Facebook: las redes que más influyen

Entre los canales digitales, YouTube es la plataforma con mayor impacto, ya que el 72% de los jóvenes reconoce seguir recomendaciones financieras en esta red. Le siguen Instagram (49%) y Facebook (46%).

En conjunto, el 73% de los inversores obtiene información o asesoramiento a través de medios digitales, aunque esta cifra varía según las regiones: en Europa es del 69% y en Asia alcanza el 76%.

A pesar de ello, el estudio destaca que el asesoramiento profesional sigue siendo clave. Los inversores que cuentan con asesor financiero, ya sea presencial o digital, tienen casi tres veces más probabilidades de disponer de un plan financiero que quienes no lo reciben.

La OCU alerta del riesgo de estafas

La creciente influencia de las redes sociales en las decisiones financieras también ha encendido las alarmas de las asociaciones de consumidores. La Organización de consumidores y Usuarios (OCU) ya advirtió el pasado diciembre del riesgo que asumen muchos jóvenes al invertir guiados por recomendaciones de influencers sin formación económica.

Según sus datos, uno de cada tres jóvenes de entre 18 y 30 años ha realizado alguna inversión en el último año, y un 15% asegura haber sido víctima de estafas relacionadas con ofertas recibidas en redes sociales en los últimos dos años.

La CNMV alerta sobre fraudes y anuncios manipulados

Desde 2023, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) viene alertando del aumento de fraudes financieros difundidos en redes sociales mediante anuncios que prometen grandes ganancias en bolsa o criptomonedas.

En muchos casos, estos anuncios utilizan imágenes de personas conocidas o responsables públicos manipulados mediante deepfakes, o imitan la apariencia de entidades financieras reconocidas para ganar credibilidad. El objetivo final es dirigir al usuario a páginas o entidades no autorizadas que buscan captar sus datos o su dinero.

El noviembre pasado, el regulador sancionó incluso a plataformas que no verificaron adecuadamente a sus anunciantes. En concreto, la red social X fue multada con cinco millones de euros.

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