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Cristina teme perder el dinero de su luna de miel por la guerra: "Pensábamos que al viajar con una agencia podríamos negociar"
Cristina y su marido tenían previsto viajar a Sri Lanka y Maldivas por su luna de miel y, aunque la guerra ha truncado sus planes, la agencia no les ofrece la posibilidad de posponerlo.
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Cristina y su marido se han gastado 10.000 euros en el viaje de sus vidas, pero la guerra en Irán podría hacer que lo pierdan todo. Ellos quieren atrasar las fechas de su luna de miel hasta que el conflicto avance, pero la agencia no parece darles esa posibilidad.
Cuando la aerolínea canceló sus vuelos, pensaban que la agencia de viajes decidiría posponerlo, pero no fue así. Según la agencia, mientras hubiese otras formas de llegar a Sri Lanka, el viaje se mantendría.
Cristina y su marido temen viajar a Sri Lanka y no poder volver a España. Ella es autónoma y no puede permitirse faltar tantos días en su trabajo. "Corremos el riesgo de perderlo todo", señala.
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La pareja teme perder los 10.000 euros que han invertido en el viaje y piden que no les devuelvan el dinero, sino que les cambien las fechas. ¿Lograrán salvar el viaje de su luna de miel?
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