Koldo señala una supuesta contraprestación a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa: "Acabaron en un millón de euros"

José Luis Ábalos y Koldo García están desde el jueves en la cárcel de Soto del Real, pero eso no impide que día a día transmitan mensajes por redes sociales o a través de entrevistas grabadas. Hoy ha sido el turno de Koldo, que en una entrevista en OKdiario, ha apuntado a Begoña Gómez. El exasesor de Ábalos se une al exministro en sus insinuaciones sobre la participación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, y da cifras sobre una presunta recompensa económica que la mujer de Pedro Sánchez habría recibido a cambio de esas gestiones. "Hablaron en un término general de que lo mejor que podían hacer es compensar, fue lo que ocurrió y lo que vi. No sé si empezaron en 100.000 o en 200.000 y acabaron en un millón de euros", dice Koldo, excluyendo de ese pago a Pedro Sánchez.

Esta nueva acusación llega después de que Ábalos apuntara el jueves en el diario El Mundo que investigar a Air Europa sería "abrir el melón", porque a raíz de esa investigación se podría "llegar a Begoña bien llegados". Es una estrategia similar a la alusión que la semana pasada hizo Koldo García y respaldó el exministro sobre una presunta reunión entre Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en un caserío para pactar la moción de censura de 2018. Este paralelismo en estrategia podría no ser casual, ya que Koldo y Ábalos continúan compartiendo celda en Soto del Real.

Una "presión brutal" por el rescate de Air Europa

Koldo García, además, explica en la entrevista a Okdiario cómo vivió "en primera persona" las semanas previas al rescate de Air Europa, calificando como "absolutamente brutal" la presión que se estaba llevando a cabo e incidiendo en que tuvo que ir a hablar personalmente con la familia Higaldo, dueña de la aerolínea, en muchísimas ocasiones. Ábalos recibía esa presión a través de "muchísimas llamadas" del Presidente del Gobierno en las que Sánchez apremiaba por "solucionar el problema".

Por ahora, todas las acusaciones del exministro y su antiguo asesor son sólo a través de los medios. En sus declaraciones ante el juez, de momento, no 'tiran de la manta', y esa sería la única manera en la que el rescate de Air Europa pudiera ser investigado. La Audiencia Provincial ha rechazado en varias ocasiones la intención del juez Peinado de investigar el rescate de la aerolínea.

El próximo jueves, cuando se cumplirá justo una semana del ingreso en prisión de Koldo y Ábalos, en el Tribunal Supremo se examinarán los recursos de ambos acusados contra el auto de procesamiento por el 'Caso mascarillas". Es improbable que ese recurso prospere, pero las defensas de Ábalos y Koldo ya han anunciado que están preparando un nuevo escrito contra el auto de ingreso en prisión.

