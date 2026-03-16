La guerra golpea a las hipotecas: el frenazo a las bajadas puede encarecer la cuota hasta 150 euros al mes

El experto hipotecario César Betanco explica que la guerra ha provocado un encarecimiento generalizado de la economía, especialmente en gasolina y alimentos. Esa subida presiona la inflación y, cuando la inflación sube, los bancos centrales frenan las bajadas de los tipos de interés.

El resultado es un cambio de escenario: lo que hace apenas unas semanas parecía una tendencia a la baja ahora se convierte en un frenazo en seco.

“Estábamos esperando bajadas en los tipos, pero lo que estamos viendo es justo lo contrario: un freno que permite a los bancos elevar ligeramente los intereses”, explica.

Hipotecas más caras en cuestión de semanas

El impacto puede ser inmediato para quienes estén pensando en firmar una hipoteca. Esta misma mañana el euríbor ha amanecido en torno al 2,52% y el mercado espera que las entidades empiecen a ofrecer hipotecas fijas por encima de ese nivel.

Según Betanco, quien firme ahora podría encontrar tipos cercanos al 2%, pero si espera unas semanas esa cifra podría subir al 2,60% o incluso al 2,80%. Traducido al bolsillo: entre 100 y 150 euros más al mes en la cuota de la hipoteca.

¿Hasta dónde pueden subir?

La gran incógnita es el techo. Y los expertos son claros: los tipos de interés no tienen un límite fijo.

Este escenario también afecta a quienes estén pensando en cambiar su hipoteca o mejorar condiciones, porque las ofertas actuales podrían endurecerse si el contexto económico sigue tensionado.

La conclusión de los expertos es clara: el mercado hipotecario entra en un momento clave en el que la incertidumbre internacional vuelve a marcar el precio de la vivienda.

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