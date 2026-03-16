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MUERE GEMMA CUERVO

Sonsoles Ónega se rompe al escuchar las palabras que Gemma Cuervo quiso dedicarle a su padre: "Me pidió que te lo transmitiera"

La muerte de Gemma Cuervo ha conmocionado a toda la industria del cine español. Hoy, hablamos con Jorge Anegón, amigo de Gemma que tiene un mensaje muy especial para Sonsoles Ónega.

Gemma Cuervo

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Gemma Cuervo fallecía el sábado 14 de marzo a sus 91 años. Tras pasar varios días ingresada en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de La Paz en Madrid, la actriz se marchaba, dejando a su familia, amigos y compañeros de profesión completamente rotos.

Cientos de compañeros acudieron a darle el último adiós a Gemma, a pesar de que la mayoría se encontraba en el Festival de Málaga. Muchos actores y actrices se trasladaron a Madrid para despedir a la mítica actriz que muchos recuerdan por su papel como Vicenta en Aquí no hay quien viva.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Jorge Anegón, amigo de Gemma y quien le llevaba las redes sociales. Según nos cuenta, la conoció gracias a su hija Cayetana, que les presentó para que siguiera manteniendo activa a su madre.

Jorge le ha confesado a Sonsoles Ónega que Gemma, dos semanas antes de morir, le confesó lo mucho que admiraba a su padre, Fernando Ónega, que también fallecía recientemente. "Me dijo que lo más bonito que tenía tu padre era la mirada", desvela, "ella me pidió que te transmitiera este cariño".

La actriz se marcha dejando un legado imborrable y emociona a Sonsoles Ónega con sus ideas y sus palabras. Un momento muy conmovedor que refleja cómo era Gemma Cuervo.

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