Testigo del derrumbe del Castillo de Escalona: "Fui a aparcar y al ver que caían piedritas decidí quitar el coche de allí"

Apenas unos minutos de abrir sus puertas al público, una de las torres del Castillo de Escalona, en Toledo, se derrumbó ante la mirada atónita de turistas y vecinos. Por suerte, no ha habido heridos, pero los testigos de la escena aún recuerdan segundo a segundo el momento.

Michael Sandoval fue un testigo del incidente. "Fuimos a aparcar allí y al ver que caían piedritas decidimos ponerlo en otro sitio", asegura, "una pareja con una niña se salvó de milagro".

Las primeras hipótesis apuntan a un derrumbe por deterioro acumulado o falta de intervenciones urgentes. Según el alcalde de la localidad, había un proyecto de restauración en marcha que "no llegó a tiempo".

Hoy, los vecinos celebran que no haya habido que lamentar víctimas mortales, aunque el derrumbe evidencia la falta de inversión en la conservación del patrimonio.