Air Europa niega pagos o mediación de Begoña Gómez en el rescate de la aerolínea en 2020

La aerolínea Air Europa niega pagos o mediación de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en su rescate en 2020. Niega haber pagado por cualquier actividad relacionada a la concesión de la subvención que recibió durante la pandemia. La aerolínea señala que "en ningún momento" se le solicitó "intermediación o gestión alguna" para el procedimiento administrativo.

Desde la compañía destacan en un comunicado al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias que se han hecho eco de entrevistas realizadas en varios medios al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, en las que ha insinuado que la aerolínea recurrió a Begoña Gómez para asegurar el rescate por la suspensión de vuelos en la pandemia, en concreto para la concesión de préstamos de la SEPI con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas en 2020.

En septiembre la Oficina de Conflictos de Intereses archivó la denuncia del PP contra Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa al concluir que Begoña Gómez no tuvo una relación ni con la aerolínea ni con Globalia que obligara al presidente a abstenerse. La aerolínea dice ahora que "ni Air Europa ni miembro alguno de la familia propietaria valoró, comentó, consideró, ni realizó pago alguno a la señora Begoña Gómez por ninguna actividad relativa a la concesión de dicha ayuda, ni por ninguna otra actividad".

La empresa perteneciente al Grupo Globalia -cuyo CEO es Javier Hidalgo- también ha negado que se solicitara a Begoña Gómez intermediación o gestión alguna con relación al mencionado procedimiento administrativo, "en el que no tuvo intervención alguna". Alegan que toda la tramitación de la subvención otorgada a la aerolínea durante la pandemia "se realizó con plena sujeción a los principios y normas que regulaban dicho procedimiento administrativo" y mediando "el correspondiente informe favorable de cuantos órganos administrativos, empresas consultoras y despachos de abogados intervinieron en el procedimiento".

Las palabras de Koldo

Koldo García, en una entrevista en OKdiario, cargó contra Begoña Gómez. El exasesor de Ábalos habló de una presunta participación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa. Dio cifras sobre una presunta recompensa económica que la mujer de Pedro Sánchez habría recibido presuntamente a cambio de esas gestiones. "Hablaron en un término general de que lo mejor que podían hacer es compensar, fue lo que ocurrió y lo que vi. No sé si empezaron en 100.000 o en 200.000 y acabaron en un millón de euros", dijo Koldo, excluyendo de ese pago a Pedro Sánchez.

Esta nueva acusación llega después de que Ábalos apuntara el jueves en el diario El Mundo que investigar a Air Europa sería "abrir el melón", porque a raíz de esa investigación se podría "llegar a Begoña bien llegados". Es una estrategia similar a la alusión que la semana pasada hizo Koldo García y respaldó el exministro sobre una presunta reunión entre Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en un caserío para pactar la moción de censura de 2018. Este paralelismo en estrategia podría no ser casual, ya que Koldo y Ábalos continúan compartiendo celda en Soto del Real.

Koldo García, además, explicaba en la entrevista a Okdiario cómo vivió "en primera persona" las semanas previas al rescate de Air Europa, calificando como "absolutamente brutal" la presión que se estaba llevando a cabo e incidiendo en que tuvo que ir a hablar personalmente con la familia Higaldo, dueña de la aerolínea, en muchísimas ocasiones. Ábalos recibía esa presión a través de "muchísimas llamadas" del Presidente del Gobierno en las que Sánchez apremiaba por "solucionar el problema".

