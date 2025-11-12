Jordi Sevilla responde a quienes aseguran que sus críticas hacen daño al PSOE: "Quien hace daño es la dirección del partido"

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue levantando muchas críticas dentro del partido socialista. Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas durante el gobierno de Zapatero y expresidente de Red Eléctrica – nombrado por Pedro Sánchez –, es uno de los rostros que alzan la voz contra el presidente del Gobierno. Hoy lo ha hecho desde el plató de ‘Espejo Público’, donde se ha enfrentado a “la pregunta del becario”.

“Hay militantes del PSOE que aseguran que con sus críticas hace daño al partido, ¿qué mensaje tiene para ellos?”, ha preguntado desde la redacción Alejandro del Amo. “Lo que está haciendo daño al partido es la dirección del partido”, ha respondido el exministro.

“Nadie está contento con que Puigdemont nos marque el camino”

Según Sevilla, el partido socialista está dañado “en términos de reducción de la afiliación, desmotivación de los militantes, desaparición de la vida orgánica o resignación” y parte de la responsabilidad la tienen los pactos con Junts. “Nadie está contento con que Puigdemont nos marque el camino”, ha explicado.

Para el exministro, la democracia española está deteriorada y no solo es culpa del PSOE. “Vox está rompiendo y dificultando el pacto político y el Partido Popular está bailándole el agua”, ha criticado para terminar defendiendo que la solución es el fortalecimiento del partido socialista y del proyecto social demócrata.

