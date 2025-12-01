Leopoldo Bernabéu: "Me di cuenta de que Koldo y Ábalos eran dos 'don nadies' con muchísima información"

Antes de entrar en la cárcel Koldo García hizo una llamada de teléfono. El destinatario era Leopoldo Bernabéu, un periodista con el que entabló una estrechísima relación. Después de una primera entrevista vinieron muchas más. Hablaban hasta 20 veces al día por teléfono, tomaban café y Leopoldo se convirtió en su mayor confidente en los medios.

Leopoldo Bernabéu es periodista y conductor de Leo Radio en Benidorm. Cuando supo que Koldo vivía en Benidorm le localizó. Ese primer contacto entre ambos "fue fuerte". "Lo primero que me soltó fue una burrada por teléfono para empezar y yo le contesté a él otra burrada a él más grande todavía y yo creo que eso le hizo reaccionar". A Koldo le llamó la atención su reacción y le dijo: "Tengo que reconocer que nadie me ha hablado así por teléfono, me has caído bien, te voy a conceder la entrevista". Una primera entrevista tras la que vinieron muchas más.

"Mi pareja me decía que si estaba enamorado de Koldo", recuerda. El periodista reconoce que en todo este tiempo ha generado una gran empatía con él. Su objetivo final con estos encuentros era el de "conseguir pruebas con el fin de derrocar al Gobierno obsceno que tienen en España". "Me di cuenta de que Koldo y Ábalos eran dos pobres hombres usados por el poder a su libre albedrío y dos 'don nadie' con muchísima información".

"Koldo siempre ha sido leal a Pedro Sánchez"

No le sorprende que en su última entrevista a OK Diario Koldo haya dicho que Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, intermedió en el rescate de Air Europa. Cuenta que Koldo siempre ha sido leal a Pedro Sánchez. "Nunca lo he entendido, pero le he apretado hasta la saciedad para que me contara cosas pero él era leal a Pedro Sánchez".

Koldo García le manifiesta que el empresario Víctor de Aldama no tiene ninguna información que pueda hacer daño al Gobierno. "Aldama salió de la cárcel hace ya un año y dos semanas. En este año han mostrado pruebas pero no han llevado a nadie a ningún sitio".

Fue el propio Leopoldo el que puso a Koldo en contacto con Francisco González, uno de sus abogados. El letrado está preparando ahora querellas contra un total de 21 medios de comunicación. "Están preparándolas una detrás de la otra". Le han sacado de prisión a Aldama porque a lo mejor al juez le interesa que esté fuera de prisión y de esa manera intentar que cante más

¿Cómo define a Koldo?

Para Leopoldo, Koldo es el más inteligente de toda la 'banda del Peugeot' "pero de largo y de kilómetros". "Le piden 19 años de cárcel casi por los mismos delitos que al tito Bernie le piden 1 o a Aldama le piden 7".

