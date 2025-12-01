Jordi Sevilla: "Igual que el PSOE pasó página de Felipe González o Zapatero, hay que empezar a pensar en pasar página de Pedro Sánchez"

El que fuera ministro de Administraciones Públicas con José Luis Rodríguez Zapatero, muy crítico con la deriva actual del PSOE, analiza en 'Más de Uno' los asuntos de actualidad política que afectan al Gobierno y al partido actualmente. Sevilla, quien fue uno de los principales apoyos del presidente del Gobierno en sus inicios también se muestra crítico con Sánchez.

"No veo a Pedro metiendo la mano en la caja"

Preguntado sobre los casos de corrupción que rodean a Sánchez y tan solo unos días después de que Ábalos y Koldo hayan entrado en la prisión de Soto del Real, Jordi Sevilla señala que "no ve" al presidente del Gobierno "metiendo la mano en la caja", pues no piensa "que eso sea lo que a él le mueve, por tanto creo que por ahí iríamos equivocados". Además, asegura que estaría empezando una fase en el PSOE, la de "ir pasando pagina de Pedro Sánchez", de la misma forma que se hizo con Felipe González o Zapatero, todo ello "con tranquilidad, sin agobios, sin prisas, de la mejor manera posible, salir un partido unido, un partido socialdemócrata, un partido que devuelva la ilusión a los militantes y a los ciudadanos, y un apartido que sobre todo se considera al servicio de los ciudadanos".

Jordi Sevilla cree que "esa fase esta empezando", aunque es algo que probablemente "no se atrevan todavía a decirlo muchos compañeros míos, pero yo creo que hay una cierta sensación dentro del partido de que la etapa Pedro Sanchez está finalizando".

"Tenemos un gobierno populista"

El que fuera ministro con Zapatero ha señalado que actualmente "tenemos un gobierno populista, un gobierno que está aplicando medidas populistas, vendiéndolas como progres", algo a lo que señala que "yo no acabo de ver dónde está ese concepto de progre cuando estamos viendo que la desigualdad social en España está subiendo, cuando Cáritas te dice que casi el 48% de los trabajadores con trabajo tienen un trabajo precario, muchos de los cuales no les saca de la pobreza, cuando seguimos sin haber hecho la reforma fiscal, cuando seguimos sin haber hecho la reforma de financiación autonómica y como socialista me siento cabreado porque veo que los votos del PSOE, los votos de los diputados del PSOE, se están poniendo al servicio de lo que pide Junts, Podemos, Sumar, y que realmente no estamos pudiendo aplicar un programa del PSOE"·.

Sevilla señala que no cree que "haya ningún compañero del PSOE que se sienta satisfecho en el peor de los casos, noto muchos compañeros resignados a pensar que 'hombre la alternativa es peor'. Yo eso siempre me he resistido, llevo muchos años en política y siempre he luchado por ofrecer la mejor alternativa no la menos mala de las alternativas".

En cuanto a la postura de la oposición, explica que lo que percibe es que "cada uno sigue las instrucciones de sus asesores de marketing electoral buscando lo que les debe dar mayores resultados electorales en lugar de resolver los problemas de los ciudadanos".

En alusión a la figura del presidente del Gobierno, Jordi Sevilla que remarcado: "Noto que el partido prácticamente no existe, el partido es Pedro Sánchez cada vez más".

A continuación, puedes ver la entrevista completa a Jordi Sevilla en Onda Cero.