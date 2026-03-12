Novedades en el caso de Francisca Cadenas: "Entra en la casa bajo engaño o petición, hay una discusión entre ellos y se precipitan los hechos"

Con la resolución del caso de Francisca Cadenas se resuelve una de las desapariciones más enigmáticas de la crónica negra de España de los últimos años. A esta mujer se le perdió la pista a escasos metros de su casa en Hornachos (Badajoz) en 2017. Salió a acompañar a la niña a la que estaba cuidando hasta el coche de sus padres y nunca regresó.

Desde entonces, su familia solo ha vivido para encontrarla. A los dos años de la desaparición se produjo el archivo del caso. El punto de mira siempre estuvo puesto en dos hermanos que vivían en una de las casas cercanas a la desaparecida: Lolo y Julián. Pero hasta ahora la falta de pruebas y una coartada dudosa les mantenía en libertad. Después de que estos dos hermanos volvieran a prestar declaración los investigadores registraron un pozo que estaba en la propiedad de estos dos hombres. Fueron los vecinos quienes avisaron a los agentes de que habían hecho este pozo poco después de la desaparición de la mujer y con los años lo habían tapado.

En el interior del pozo los investigadores encontraron restos óseos que posteriormente se ha confirmado que pertenecen a Francisca Cadenas.

"Dejó todo preparado en su casa para volver al instante, era un misterio"

La abogada Beatriz de Vicente ha analizado un caso que muestra similitudes con otras desapariciones como la de Manuela Chavero o el crimen de Laura Luelmo. En esos casos la persona que les quitó la vida era su vecino. Lo más inquietante del caso de Francisca Cadenas es que antes de desaparecer dejara todo preparado en casa como para volver al instante, era un misterio.

Destaca De Vicente que las estadísticas a nivel nacional establecen que el 90% de los delitos personales se cometen entre conocidos.

Los hermano sospechosos, ya detenidos, insisten en que no sabían nada. "Tener un pozo, convivir con el cadáver de tu víctima... te habla de una personalidad con bajos niveles de empatía. Imagínate día tras día pisar el suelo donde está tu víctima fallecida", destacaba la abogada.

"Ya veremos qué postura tiene el hermano: si es cómplice, encubridor o coautor"

Durante muchos años se dieron vueltas a aquel misterio: cómo alguien podía desaparecer en 30 metros en un callejón en el que no había nada más. "Ya veremos qué postura tiene el hermano, si es cómplice, encubridor o coautor porque el día de la desaparición él no estaba en la vivienda. Creo que hay algo precipitado, no sé si fue un crimen pensado", afirma.

Los hijos de Francisca tenían sospechas de estos dos hermanos desde el primer momento, pero no podían demostrar su implicación. La noche que desapareció Francisca nadie escuchó nada. No hubo gritos y ella debió de entrar en la casa de los dos hermanos de forma voluntaria bajo engaño o petición. "Yo creo que aquí hablan y algo ocurre entre ellos, hay alguna discusión y se precipita la actuación".

