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Caso Arny

Inmaculada Casal, una de las periodistas que destapó el caso Arny: "El testigo número 1 me llegó a decir que era mentira"

Treinta años después, recordamos uno de los escándalos más relevantes en nuestro país, en el que se vieron implicados varios personajes públicos que, pese a ser absueltos, quedaron marcados para siempre.

Inmaculada Casal

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Hace treinta años, varios personajes públicos de nuestro país como Jesús Vázquez, Jorge Cadaval, Javier Gurruchaga y hasta el juez de menores de Sevilla Manuel Rico Lara fueron acusados de abuso de menores en el caso Arny. Hoy, pese a haberse demostrado que todo fue fruto de acusaciones falsas y que eran inocentes, muchos de ellos sostienen que aquello les manchó la imagen para siempre.

Jesús Vázquez

Todo comenzó cuando un joven sevillano de 16 años denunció haber sido forzado a prostituirse en un bar de ambiente de la localidad llamado Arny. Su testimonio fue apoyado por el de otros 55 chicos, que confesaron haber sido víctimas de abusos también.

El caso quedó abierto durante más de 2 años, pero finalmente 32 de los 49 acusados fueron absueltos. Varios periodistas trabajaron para destapar el caso y una de ellas es Inmaculada Casal, que asegura que desde el principio vio que aquello era una "caza de brujas".

Tras muchas investigaciones, Inmaculada consiguió que el testigo número 1 que acusó a Manuel Rico Lara confesara la verdad. "Me llegó a decir que era mentira, se me ponen los pelos de punta", recuerda.

Pese a quedar demostrado que las acusaciones eran falsas, muchos de los implicados denuncian que aquello les arruinó la vida y la carrera. Un escándalo mediático al que fueron sometidos injustamente. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado Inmaculada Casal!

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