Ruben Amón defiende a Rosalía por dar su opinión sobre Picasso: "Se ejerce una presión desmesurada sobre ella"

El pasado mes de noviembre Rosalía presentaba 'Lux'. En tan solo 24 horas, la cantante catalana colocó casi todas las canciones de su disco en el Top Global y 'La Perla' era la primera canción de esta lista.

La velocidad a la que se extendió el fenómeno Lux fue impresionante y se ha establecido como el álbum más escuchado en todo el mundo. Por este motivo, sorprende que Rosalía reciba una oleada de críticas negativas en redes sociales.

"Picasso no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado"

En este caso, Rosalía fue invitada a un pódcast con una escritora argentina llamada Mariana Enríquez. En dicha entrevista, la cantante aseguró que el pintor Picasso le gustaba mucho y detalló que nunca le molestó "diferenciar al artista de la obra". Posteriormente, argumentó que "no le hubiera caído tan bien por las cosas que le han explicado, pero quién sabe, a lo mejor sí".

Tras la publicación de ese episodio del pódcast, los usuarios de las redes sociales se le tiraron encima recordándole que Picasso protagonizó casos de maltrato.

"No tenía conciencia de que hubiera casos de maltrato reales"

Días después de la polémica, Rosalía ha compartido un vídeo en redes para justificarse y zanjar este tema. En dicho vídeo comenzaba asegurando que "tenía ganas" de hacer esas declaraciones, pero "quería encontrar las palabras adecuadas". Tal y como detalló la artista catalana, "no se siente muy a gusto con lo que pasó cuando hablé del tema de Picasso".

Asimismo, ha confesado que se ha "equivocado" y admite que no debe hablarse de según qué temas cuando uno no tiene un conocimiento "absoluto" sobre ellos. Tal y como ha puntualizado, "pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que oyes hablar de ello, pero no tenía conciencia de casos reales de maltrato".

Tras estas declaraciones, Rosalía se ha quejado de vivir en un mundo tan "polarizado" y se ha disculpado por su "falta de sensibilidad y empatía" con "esas mujeres y esos testimonios".

"La sociedad ejerce una presión desmesurada sobre Rosalía"

Tras las disculpas de Rosalía sobre sus declaraciones, varios colaboradores de Espejo Público han detallado que "vivimos en una sociedad infantil y la respuesta de la cantante es el resultado de la presión desmesurada que se ejerce sobre ella".

Asimismo, han detallado que "los dos mensajes que ha detallado Rosalía son sinceros y nadie le obliga a hacerlos".

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