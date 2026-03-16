Alfombra roja de los Premios Oscar 2026: el estilo de Hollywood brilla entre colores, lentejuelas y plumas

Un año más, el Dolby Theatre de Los Ángeles ha vuelto a desplegar su alfombra roja para celebrar la 98 edición de los Premios Oscar 2026.

Una fecha muy importante para el mundo del cine, donde las grandes estrellas de Hollywood desfilan ante los miles de fotógrafos que cubren este gran evento cinematográfico.

Una gala, presentada por Conan OBrien, que este año se ha celebrado entre grandes medidas de seguridad debido al conflicto bélico en Oriente Medio.

Demi Moore, Priyanka Chopra, Leonardo DiCaprio, Kate Hudson, Emma Stone, Jacob Elordi o Timothée Chalamet han sido solo algunas de las estrellas de Hollywood que han brillado sobre la alfombra roja de los Oscar.

Demi Moore

Con un diseño personalizado de Gucci. Con escote palabra de honor y silueta tipo sirena, muy ajustada al cuerpo. Un look en tonos negro y verde esmeralda. Pero las protagonistas, sin duda: las plumas, que daban volumen y caían creando una cola, dando un aire teatral.

Demi Moore, en los Premios Oscar 2026 | Getty

Jessie Buckley

Jessie Buckley ha vuelto a demostrar que quien piense que el rosa y el rojo es una combinación prohibida, está muy equivocado. La actriz se atrevía con este llamativo Chanel con una falda fluida con cola.

Jessie Buckley, en los Premios Oscar 2026 | Getty

Emma Stone

Una noche muy especial para Emma Stone en la que ha apostado por este sencillo pero muy favorecedor diseño de Louis Vuitton. Con escote redondo y mangas armadas.

Emma Stone, en los Premios Oscar 2026 | Getty

Kate Hudson

Kate Hudson, de Armani Privé. Un diseño realizado con cristales en color aguamarina, que le hizo a la actriz brillar ante los miles de flashes. Lo más original del vestido ese cuerpo tipo corset.

Kate Hudson, en los Premios Oscar 2026 | Getty

Y posó junto a su madre, la también actriz Goldie Hawn, que apostó por el negro.

Kate Hudson y Goldie Hawn, en los Premios Oscar 2026 | Getty

Teyana Taylor

Junto con Demi Moore, la actriz ha apostado por las plumas con otro de los vestidos más llamativos de la noche. Un espectacular diseño de Chanel que adornó con joyas de Tiffany & Co.

Teyana Taylor, en los Premios Oscar 2026 | Getty

Felicity Jones

Felicity Jones, con un vestido cut out en amarillo empolvado y adornado con perlas en la cintura.

Felicity Jones, en los Premios Oscar 2026 | Getty

Kieran Culkin

El actor aportó color con una americana en tonos ocre.

Kieran Culkin, en los Premios Oscar 2026 | Getty

Zoe Saldaña

La actriz, muy sencilla pero muy favorecida, con un vestido de encaje en negro.

Zoe Saldaña, en los Premios Oscar 2026 | Getty

Priyanka Chopra

Priyanka ha confiado en Dior para los Oscar 2026 con este espectacular diseño drapeado a la cintura y con plumas.

Priyanka Chopra, en los Premios Oscar 2026 | Getty

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio, en los Premios Oscar 2026 | Getty

Heidi Klum

La modelo ha acaparado los flashes con un diseño joya repleto de perlas.

Heidi Klum, en los Premios Oscar 2026 | Getty

Kevin Jonas

Kevin Jonas, en los Premios Oscar 2026 | Getty

Timothée Chalamet

El actor siempre pone un punto diferente con su estilo. En esta ocasión, con traje blanco.

Timothée Chalamet, en los Premios Oscar 2026 | Getty

Nicole Kidman

Otra que también ha lucido plumas ha sido Nicole Kidman. La intérprete ha derrochado glamour con este impresionante diseño de Chanel.

Nicole Kidman, en los Premios Oscar 2026 | Getty

Anne Hathaway

La actriz ha deslumbrado con este vestido de flores de la última colección de Alta Costura de Valentino.

Anne Hathaway, en los Premios Oscar 2026 | Getty

Gwyneth Paltrow

La actriz, espectacular y muy sencilla de blanco.

Gwyneth Paltrow, en los Premios Oscar 2026 | Gtres

Jacob Elordi