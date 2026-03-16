98 EDICIÓN
Alfombra roja de los Premios Oscar 2026: el estilo de Hollywood brilla entre colores, lentejuelas y plumas
La alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles ha acogido la 98 edición de los Premios Oscar, reuniendo a las grandes estrellas de Hollywood. Actores como Demi Moore, Leonardo DiCaprio, Emma Stone o Timothée Chalamet han brillado en una gala marcada por fuertes medidas de seguridad.
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Un año más, el Dolby Theatre de Los Ángeles ha vuelto a desplegar su alfombra roja para celebrar la 98 edición de los Premios Oscar 2026.
Una fecha muy importante para el mundo del cine, donde las grandes estrellas de Hollywood desfilan ante los miles de fotógrafos que cubren este gran evento cinematográfico.
Una gala, presentada por Conan OBrien, que este año se ha celebrado entre grandes medidas de seguridad debido al conflicto bélico en Oriente Medio.
Demi Moore, Priyanka Chopra, Leonardo DiCaprio, Kate Hudson, Emma Stone, Jacob Elordi o Timothée Chalamet han sido solo algunas de las estrellas de Hollywood que han brillado sobre la alfombra roja de los Oscar.
Demi Moore
Con un diseño personalizado de Gucci. Con escote palabra de honor y silueta tipo sirena, muy ajustada al cuerpo. Un look en tonos negro y verde esmeralda. Pero las protagonistas, sin duda: las plumas, que daban volumen y caían creando una cola, dando un aire teatral.
Jessie Buckley
Jessie Buckley ha vuelto a demostrar que quien piense que el rosa y el rojo es una combinación prohibida, está muy equivocado. La actriz se atrevía con este llamativo Chanel con una falda fluida con cola.
Emma Stone
Una noche muy especial para Emma Stone en la que ha apostado por este sencillo pero muy favorecedor diseño de Louis Vuitton. Con escote redondo y mangas armadas.
Kate Hudson
Kate Hudson, de Armani Privé. Un diseño realizado con cristales en color aguamarina, que le hizo a la actriz brillar ante los miles de flashes. Lo más original del vestido ese cuerpo tipo corset.
Y posó junto a su madre, la también actriz Goldie Hawn, que apostó por el negro.
Teyana Taylor
Junto con Demi Moore, la actriz ha apostado por las plumas con otro de los vestidos más llamativos de la noche. Un espectacular diseño de Chanel que adornó con joyas de Tiffany & Co.
Felicity Jones
Felicity Jones, con un vestido cut out en amarillo empolvado y adornado con perlas en la cintura.
Kieran Culkin
El actor aportó color con una americana en tonos ocre.
Zoe Saldaña
La actriz, muy sencilla pero muy favorecida, con un vestido de encaje en negro.
Priyanka Chopra
Priyanka ha confiado en Dior para los Oscar 2026 con este espectacular diseño drapeado a la cintura y con plumas.
Leonardo DiCaprio
Heidi Klum
La modelo ha acaparado los flashes con un diseño joya repleto de perlas.
Kevin Jonas
Timothée Chalamet
El actor siempre pone un punto diferente con su estilo. En esta ocasión, con traje blanco.
Nicole Kidman
Otra que también ha lucido plumas ha sido Nicole Kidman. La intérprete ha derrochado glamour con este impresionante diseño de Chanel.
Anne Hathaway
La actriz ha deslumbrado con este vestido de flores de la última colección de Alta Costura de Valentino.
Gwyneth Paltrow
La actriz, espectacular y muy sencilla de blanco.
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Jacob Elordi
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