Sonsoles Ónega presenta 'Llevará tu nombre': "Al escribir una nueva novela, los miedos se multiplican"

Las últimas semanas han estado marcados para Sonsoles Ónega por la muerte de su padre, Fernando Ónega, a los 78 años. Este complicado momento personal ha coincidido con un importante momento profesional.

La periodista ha publicado 'Llevará tu nombre', una novela que promete ser uno de los fenómenos editoriales de la temporada. Tras el enorme éxito de ventas de su anterior novela, la periodista ha regresado con una historia ambientada en el convulso Madrid del siglo XIX.

Una novela ambientada en 1882 cuya protagonista es una escritora

Concretamente, la novela está ambientada en el año 1882, "en un mundo y en unas fechas tan difíciles para las mujeres". Así ha explicado Sonsoles la historia de Mada Riva en Espejo Público. Mada es "una joven a la que expulsan de su familia y tras llegar a Madrid, se da cuenta de que tiene la necesidad de escribir y de leer".

Al comenzar a escribir, Mada se da cuenta de que había "muchos contrastes en las mujeres", tal y como ha detallado Sonsoles.

No obstante, antes de que la protagonista del libro de Ónega llegase a Madrid, le acusan de haber cometido un crimen en Comillas. Para Sonsoles, escribir sobre la ciudad de Comillas de 1882 fue "un caprichazo" y logró recopilar documentación sobre esa ciudad en esa fecha por una "visita del rey Alfonso XII" a Comillas. Asimismo, Sonsoles ha revelado a Susanna que para viajar a esa época "se acoda en las hemerotecas de los periódicos".

Ónega presentó su nueva novela el pasado 25 de febrero en el histórico restaurante Lhardy, en Madrid. Ha explicado que eligió este lugar porque hace tiempo "vivió en el entorno del Congreso" y sentía "mucha fascinación" por este lugar que está "muy bien conservado".

Al publicar una nueva novela, "los miedos de siempre se multiplican un poco", detalla Sonsoles

La periodista presenta 'Llevará tu nombre' tras el éxito de 'Las hijas de la criada', que narra un intenso drama familiar ambientado en la Galicia de principios del siglo XX. Precisamente, con 'Las hijas de la criada' Sonsoles consiguió el Premio Planeta 2023.

Tras haber sido ganadora del Premio Planeta, ha detallado que sintió presión porque "los miedos de siempre se multiplican un poco" y ha afirmado que esta novela la escribió antes de que 'Las hijas de la criada' empezase a conquistar lectores.

Por otro lado, la periodista ha recordado a su padre, también periodista, Fernando Ónega. Ha detallado que no pudo leer la novela al completo y de hecho, hablaba de ella como "de la novela de la que no sabía nada".

Pese a no leerla al completo, leyó hasta "la página 152" mientras estaba hospitalizado. Sonsoles ha descrito a su padre como una persona de "pocas palabras", pero asegura que afirmó que le estaba gustando.

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