Susanna Griso, sobre la segunda mujer que denunció a Errejón: "Yo sé su nombre"

La segunda mujer que denunció a Íñigo Errejón por un presunto episodio de agresión sexual no ha ratificado finalmente su denuncia ante el juzgado, un paso procesal clave que previsiblemente llevará al archivo provisional de la causa. Según ha adelantado el programa Más Espejo, la magistrada podría acordar el archivo en los próximos días al no mantenerse formalmente la acusación.

La denunciante, también actriz, había solicitado declarar como testigo protegido para evitar que su identidad trascendiera públicamente. Sin embargo, la juez no habría concedido esta medida, lo que habría influido en su decisión de no ratificar la denuncia. De acuerdo con lo explicado en el programa, la mujer considera que en estas circunstancias "tiene más que perder que ganar" si continúa con el procedimiento judicial.

"Lo normal es que la causa se archive"

En el ordenamiento jurídico español, este tipo de hechos suelen considerarse delitos semipúblicos, lo que implica que el proceso depende en gran medida de la voluntad de la víctima. Tal y como ha explicado Serafín Giraldo en Espejo Público, "si la denunciante no ratifica su declaración ante el juez, lo normal es que la causa se archive".

Otro de los puntos que se ha debatido en el programa ha sido el temor de la denunciante a que su identidad se hiciera pública. Según ha explicado el presentador de Más Espejo, Miquel Valls, "la mujer acudió inicialmente a denunciar en un entorno que le garantizaba una gran discreción precisa por ese motivo. Su intención era que el proceso se desarrollara con el máximo hermetismo para evitar una exposición mediática".

A pesar de ese secretismo, la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, ha reconocido que a ella "le ha llegado el nombre", y que la información terminará "trascendiendo".

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