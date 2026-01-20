Antena3
Carlos Alsina, tras entrevistar a Óscar Puente: "Que asuma las responsabilidades la Administración Central y el propio ministro"

El ministro de Transportes concedía una entrevista momentos antes al programa Más de Uno de Onda Cero, presentado y de Carlos Alsina. En ella el periodista y Óscar Puente abordaban las posibles causas del accidente de tren de Adamuz, Córdoba, que deja más de 40 fallecidos.

Carlos Alsina y Susanna Griso

Andrés Pantoja
Óscar Puente, actual ministro de Transportes, instaba a la prudencia y a evitar especulaciones ante la magnitud de la tragedia que ha supuesto el choque entre dos trenes en Adamuz, Córdoba. El accidente se ha cobrado más de 40 víctimas mortales.

Las incidencias de los últimos meses han aumentado la sensibilidad de los ciudadanos ante todo lo relacionado con el transporte ferroviario y mientras Puente pide cautela también desvincula lo sucedido con una falta de inversiones y remitía a la reciente renovación de la línea Madrid- Sevilla, en la que a la altura del municipio cordobés sucedía todo.

Susanna Griso hacía alusión a Rafael Escudero, presidente del Sindicato Ferroviario y uno de los expertos que analizaban las posibles casusas que desencadenaron el accidente, y que cuestionaba el mantenimiento al mismo tiempo que desvinculaba las vibraciones con mayores consecuencias que las de la menor comodidad de los viajeros. También abordaban que la liberalización del sector de la alta velocidad ha generado más tráfico y que parte de ese tráfico es más pesado que el habitual.

"Le tiene muchas ganas al ministro"

El periodista Carlos Alsina cuestionaba si esas vibraciones pueden ocasionar la fractura de un trozo de los raíles. La pregunta de si el tramo de vía roto era causa o consecuencia la tendrán que resolver los investigadores, pero el periodista sí consideraba que de ser la causa detonante deberían asumir las responsabilidades "la Administración Central y el propio ministro, si corresponde".

Así mismo Carlos hacía un alegato por dar tiempo y dejar trabajar a los profesionales están a cargo de la investigación, dado que por el momento "sabemos pocas cosas", y se evite aventurarse en adelantar acontecimientos: "Veo que hay quien le tiene muchas ganas al ministro Puente".

Susanna Griso daba toda la razón a su compañero pero también recordaba las palabras del propio ministro Puente sobre las incidencias y la deficiente inversión en mantenimiento durante tres décadas en esa infraestructura en concreto.

Lourdes Fernández

Lourdes Fernández, sobre los números del accidente de tren de Adamuz: "No pueden dar la cifra de desaparecidos"

