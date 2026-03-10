Dos hermanos, interrogados 9 años después de la desaparición de Francisca Cadenas: "Según los vecinos somos los culpables"

En una de las desapariciones más extrañas e inquietantes que recuerdan las autoridades. Fue un momento a casa de unos vecinos y volvía a su casa a hacer la cena a uno de sus hijos cuando no se supo más de Francisca Cadenas. Su rastro se perdió en un trayecto de apenas 45 segundos, en un pasadizo. De eso hace ya nueve años. Tiempo en que sus hijos no han dejado de luchar por que se extendieran las averiguaciones. Niegan que se fuera voluntariamente.

Un temporero de la zona fue el último en verla con vida en ese trayecto y fue señalado como sospechoso, pero tenía una coartada sólida. En 2019 el caso fue archivado por falta de avances, con la denuncia pública de Paco Lobatón de que el sumario se hizo apenas tres días después de desaparecer la mujer.

"Puede haber sido cualquiera"

En 2024 la UCO asumió los mandos de la investigación, y fruto de ello son las llamadas a declarar a dos hermanos, cuya casa está a dos viviendas de la de la desaparecida. Espejo Público ha contactado con uno de ellos y asegura que no es por otra razón más que por proximidad y el deseo de los agentes de contrastar su testimonio con el del resto de los vecinos: "Somos inocentes, pero desde aquello parece que están buscando una cabeza de turco y ya está".

Sobre las más de siete horas que estos hermanos han estado prestando declaración en el cuartel de la Guardia Civil, este investigado decía que eran "muchas horas muy intensivas y muchas mentiras. Por lo visto, según los vecinos somos los culpables".

Mientras en el pueblo nunca se ha dejado de especular con lo que pudo pasar y hay quienes sospechan de alguno de sus vecinos, otros aseguran sentir pena porque se estén vertiendo las culpas sobre unos u otros.

"Menos mi marido y mis hijos, que estaban conmigo en mi casa, para mí puede haber sido cualquiera", expresaba la nuera de Francisca.

