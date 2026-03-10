Antena3
Vuelve a ver la entrevista completa a Luis Fonsi en El Hormiguero

El cantante puertorriqueño ha vuelto al programa para regalar a la audiencia una noche inolvidable.

La presencia de LuisFonsi en El Hormiguero ha llenado la noche de música, historias y buen humor. El cantante ha compartido experiencias personales y profesionales en una conversación tan amena como inspiradora.

Lo primero sobre lo que le ha preguntado Pablo Motos ha sido sobre su proceso compositivo. El invitado ha revelado que le gusta estar acompañado en el estudio y ha contado cómo surgen las ideas.

Tras esto, el presentador ha querido saber cómo vive el puertorriqueño la polémica con el ICE, la 'policía migratoria' de Donald Trump. "No estamos viviendo el mejor momento", ha dicho el artista criticando la situación que viven los extranjeros en Estados Unidos.

