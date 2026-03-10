Suegra contra nuera
La tensión entre Mar Flores y Alejandra Rubio: "Por escribir un libro no es escritora"
Carlo Costanzia está en medio de la batalla que parecen librar Alejandra Rubio -hija de Terelu Campos-, su pareja y madre de su hijo, y su propia madre, la modelo y empresaria Mar Flores. Unas declaraciones de esta última pueden hacer saltar chispas.
Las declaraciones de Mar Flores a la entrada de un evento han hecho saltar las alarmas respecto a la relación -aparentemente tormentosa- que tendría con su nuera, Alejandra Rubio, con quien su hijo Carlos Costanzia comparte un hijo.
El contexto es la reciente publicación de un libro firmado por Alejandra, hija a su vez de la periodista Terelu Campos. Mar Flores se expresaba de la siguiente manera: "Una persona por escribir un libro no es escritora, me refiero a mí". Pese a que parecía reconducir su comentario en el momento, la lectura que hacían muchos es que Mar estaría cargada de intenciones a la hora de hacer esa afirmación precisamente coincidiendo con la próxima publicación de la novela de Alejandra.
Poco después negaba de manera muy escueta haber leído el texto: "Pues no, no lo he leído", se limitaba a responder a la prensa-
