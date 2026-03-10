"¿Trabajar o vivir de ayudas?": el debate sobre las 'paguitas' divide a España

En la calle, el debate está servido. Algunos ciudadanos creen que acceder a determinadas ayudas es demasiado sencillo. “Hoy en día es muy fácil acceder a ayudas sin necesidad. Estamos en una sociedad de vagos”, asegura una mujer.

Otro hombre lo resume así: “El país funcionaría mejor si la gente se pusiera a trabajar y hubiera menos ayuditas”. Otros hablan directamente de “la ley del mínimo esfuerzo” o de que “hay quien se aprovecha del sistema”.

El debate también llega a los medios. Un titular de Libertad Digital lo resume con crudeza: “La España de las paguitas: ¿hasta cuándo da de sí el Estado del bienestar?”

Los datos que alimentan la polémica

Nuestro compañero Raúl García ha salido a la calle para investigarlo. España mantiene una tasa de paro cercana al 10%, mientras que el sueldo más habitual ronda los 1.400 euros al mes, una cantidad que cobra aproximadamente el 25% de los trabajadores.

Una cifra que muchos comparan con el Ingreso Mínimo Vital que puede recibir una familia de cuatro miembros, lo que ha abierto el debate sobre si trabajar siempre compensa.

José María, experto en economía que analiza esta cuestión en ABC, sostiene que el problema no es la existencia de las ayudas, que considera necesarias, sino su efecto en el mercado laboral. Según explica, millones de trabajadores con sueldos bajos ven cómo otras personas pueden recibir cantidades similares sin trabajar.

Trabajar y no llegar a fin de mes

También hay quienes sienten que el esfuerzo no siempre compensa. Un trabajador a jornada completa explica que cobra 1.200 euros al mes, tiene dos hijos y una hipoteca. “Necesito comprarme un coche y nadie me lo financia. A veces lo pienso: me dan ganas de irme al paro y cobrar casi lo mismo”, reconoce.

Un camarero que gana 1.400 euros lanza otra reflexión: “Si cobrara lo mismo que algunos con ayudas, preferiría quedarme en casa antes que echar 40 horas”. Mientras tanto, la realidad también muestra otra cara: más de 600.000 personas en España tienen actualmente dos trabajos para poder llegar a final de mes.

La gran pregunta

Los expertos recuerdan que el objetivo del Ingreso Mínimo Vital es servir como red de seguridad y facilitar la reincorporación al mercado laboral.

Pero la gran duda sigue sobre la mesa: ¿está ocurriendo realmente? Algunos economistas apuntan a un dato clave: cuando una familia consigue cubrir alrededor del 80% de sus necesidades básicas con ayudas públicas, puede empezar a dejar de compensar económicamente trabajar.

El debate queda abierto. ¿Protección social necesaria o sistema que desincentiva el empleo? España vuelve a discutirlo.

