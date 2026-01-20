El emotivo reencuentro de dos pasajeros del tren de Adamuz: Javier ayudó a Rafa a salir del vagón tras el choque

Espejo Público habla con Lola, Rafa y Javier tres pasajeros de los trenes que colisionaron en Adamuz (Córdoba). El azar la casualidad o el destino hizo que los 3 salvaran la vida pese a estar en vagones donde sí hubo fallecidos.

Lola iba en el vagón del Alvia que descarriló pero en el último momento se cambió al 5 para ir hablando con sus amigas. Venían de Madrid de hacer un examen para ser funcionario de prisiones y querían comentar cómo había ido la prueba. Una de sus amigas se quedó en el vagón 1 y ahora mismo está en el hospital, ya está fuera de peligro y "se encuentra bien".

Está muy agradecida por haber salvado la vida. "Creo que me han protegido y todavía no soy consciente de la magnitud del accidente". Cree que en el futuro será capaz de volver a subirse a un tren, pero todavía necesita tiempo.

Rafa: "Iba durmiendo y me desperté de un bote"

Rafa ha salido vivo del vagón 8 del Iryo Málaga- Madrid que invadió la vía contigua. Ir sentado en uno u otro asiento de su vagón ha determinado que hoy pueda contar su historia. Iba durmiendo y se despertó con un bote. Sintió perfectamente cómo el vagón había descarrilado y después un impacto cuando se giró. "Ahí todo saltó por los aires, era como una batidora a oscuras. El brazo no lo puedo mover porque me lo llevé a la cabeza", recuerda.

La pasajera que iba justo delante de él se encuentra desaparecida. Su hija hacía un llamamiento en Espejo Público para localizarla. Rafa no recuerda a nadie sentado delante suyo. "Puede que ya se hubiera desplazado adelante o hacia atrás o estuviera sepultada por asientos del propio vagón. No me gustaría dar falsas esperanzas pero le puedo decir que no vi a nadie delante de mí", afirma.

Personas sentadas en butacas contiguas a la suya pueden haber fallecido y él ha salvado la vida. Esta es una idea a la que le da bastantes vueltas. "La ironía del destino, nos damos cuenta de que no somos nada y en segundos la vida te cambia. Tengo una inmensa alegría de que al menos lo podemos contar, ese es el sentimiento que más me prima". Cree que la vida sigue y también se ve subido a un tren próximamente.

"El shock borró mis recuerdos y ahora comienzo a recordar las luces, el humo, los gritos..."

Javier Gallego estaba en el vagón 7, asiento 13A, del Iryo y es la primera vez que habla con un medio de comunicación porque ha necesitado 24 horas para asimilar todo lo que ha sucedido. Tiene varias contusiones en costillas y espalda pero mantiene que lo más importante es que está vivo. Va recordando un poco más qué sucedió ya que el estado de shock le había sumido en una especie de amnesia.

Recuerda que el vagón pegó un bote y descarriló. A partir de ese momento se sucedieron los "gritos, maletas cayéndose, gente por los aires, de todo un poco...". Fue tanto lo que vio dentro del vagón que empieza a recordar poco a poco también viendo las imágenes de la televisión. Los minutos previos estaban tranquilamente, iba viendo una película y de repente desaparecieron las luces, había mucho humo... y todo fue muy rápido hasta que frenó el vagón. Cogía ese AVE muchos fines de semana y tendrá que seguir cogiéndolo para seguir con su vida.

En medio de esta conversación a 3 Javier ha reconocido a Rafa como uno de los pasajeros a los que ayudó a salir del tren. "Me acuerdo perfectamente de sacar a Rafa del vagón porque yo fui uno de los que ayudamos y pusimos los palés y estuvimos sacando a toda la gente. Evacuamos todo nuestro vagón, quedamos el último y luego hicimos una torreta de palés para sacar a toda la gente del vagón 8. Fuimos corriendo a por ellos, hicimos una escalera e intentamos sacar a toda la gente. Me acuerdo de él y del brazo que le dolía mucho", ha relatado ante la cara de gratitud de Rafa por estar hablando con una de las personas que consiguió sacarle de aquella trampa mortal para muchos otros.

