Accidente en Adamuz
Puente no descarta una posible rotura en la soldadura de la vía por un "un pecado de juventud"
El titular de Transportes ha descartado las informaciones que apuntan a la falta de inversión con el descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba). No obstante, no descarta un defecto en la colocación de la vía.
- Un desgaste en la placa de unión o una pieza suelta en el bogie del Iryo, la principales hipótesis del accidente de Adamuz
- Un experto forense, sobre la identificación de las víctimas del accidente de Adamuz: "No se te puede olvidar que estás dentro de una persona que iba en un tren volviendo a casa"
- La maquinaria pesada trabaja en la zona del accidente de tren de Adamuz para mover vagones y sacar al menos 3 cadáveres más
Publicidad
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, rechaza las informaciones que relacionan el accidente en Adamuz con la falta de inversión en mantenimiento. Durante su entrevista en 'Más de uno' con Carlos Alsina, el titular de Transportes señala que sobre la rotura hay que examinar "si es causa o consecuencia". "Hay que saber que va primero si la rotura del carril y después el descarrilamiento" o viceversa, afirma Puente.
"Entre Adif y Renfe se han invertido 6.000 millones de euros"
Además, Puente señala que los técnicos de accidentes ferroviarios han indicado que "todavía están en la fase inicial de la investigación"· Asimismo, ha señalado que el coche 6 del tren Iryo "que fue el primero que descarriló" no ha sido analizado todavía, lo que establecer una hipótesis 48 horas después del accidente es "mera especulación".
Ante el incremento de oferta ferroviaria frente a la supuesta falta de inversión en mantenimiento, Óscar Puente defiende que se han invertido 700 millones de euros y que estas concluyeron el año pasado.
"Hemos tenido unos años muy malos y no voy a decir con qué Gobierno coincidieron y no les voy a echar a ellos toda la culpa (…) pero en estos últimos ocho años de Gobierno se ha invertido mucho. En los dos últimos años,entre Adif y Renfe se han invertido 6.000 millones de euros que es la mayor inversión que es la mayor suma que se ha invertido desde los años de bonanza en la red ferroviaria española" afirma el ministro. Por lo tanto, concluye que relacionar el accidente con la falta de inversión "no es acertado".
Óscar Puente no descarta una mala colocación de la vía
No obstante, sí que ha dado a conocer que los raíles donde se produjeron el accidente se colocaron en mayo del año pasado, lo que "puede ser" un defecto en su colocación. "Esto ha estado funcionando ocho meses, todos los días, sin dar ningún problema. Piense (dirigiéndose a Carlos Alsina) que cuando digo que el accidente es extraño, es porque es extraño. Pasaron 3 trenes 20 minutos antes. Nadie ha reportado ninguna anomalía en la vía" detalla. Sin embargo, admite que es "una zona nueva y estas tienen pecados de juventud y pueden fallar en los primeros compases de su aplicación" aunque defiende que tenía "un tiempo de rodaje importante" con ocho meses sin ningún tipo de problema.
Al final de la entrevista, Alsina ha cuestionado a Puente si asumiría responsabilidades políticas si se concluyera que el problema ha sido un defecto en la colocación del raíl hace un año, a lo que ha respondido diciendo que no está"pensando en eso ahora".
Más Noticias
- Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Aumenta a 41 la cifra de muertos mientras la Guardia Civil examina los vagones de Iryo
- El aterrador tiburón duende aparece por primera vez vivo en aguas de Canarias
- Qué es la CIAF, la comisión que investiga el accidente en Adamuz y cómo funciona
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad