Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente en Adamuz

Puente no descarta una posible rotura en la soldadura de la vía por un "un pecado de juventud"

El titular de Transportes ha descartado las informaciones que apuntan a la falta de inversión con el descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba). No obstante, no descarta un defecto en la colocación de la vía.

Óscar Puente

Puente rechaza la falta de inversión con el accidente en Adamuz y se pronuncia sobre la rotura de la vía: "Causa o consecuencia" | Europa Press

Publicidad

Beni López
Publicado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, rechaza las informaciones que relacionan el accidente en Adamuz con la falta de inversión en mantenimiento. Durante su entrevista en 'Más de uno' con Carlos Alsina, el titular de Transportes señala que sobre la rotura hay que examinar "si es causa o consecuencia". "Hay que saber que va primero si la rotura del carril y después el descarrilamiento" o viceversa, afirma Puente.

"Entre Adif y Renfe se han invertido 6.000 millones de euros"

Además, Puente señala que los técnicos de accidentes ferroviarios han indicado que "todavía están en la fase inicial de la investigación"· Asimismo, ha señalado que el coche 6 del tren Iryo "que fue el primero que descarriló" no ha sido analizado todavía, lo que establecer una hipótesis 48 horas después del accidente es "mera especulación".

Ante el incremento de oferta ferroviaria frente a la supuesta falta de inversión en mantenimiento, Óscar Puente defiende que se han invertido 700 millones de euros y que estas concluyeron el año pasado.

"Hemos tenido unos años muy malos y no voy a decir con qué Gobierno coincidieron y no les voy a echar a ellos toda la culpa (…) pero en estos últimos ocho años de Gobierno se ha invertido mucho. En los dos últimos años,entre Adif y Renfe se han invertido 6.000 millones de euros que es la mayor inversión que es la mayor suma que se ha invertido desde los años de bonanza en la red ferroviaria española" afirma el ministro. Por lo tanto, concluye que relacionar el accidente con la falta de inversión "no es acertado".

Óscar Puente no descarta una mala colocación de la vía

No obstante, sí que ha dado a conocer que los raíles donde se produjeron el accidente se colocaron en mayo del año pasado, lo que "puede ser" un defecto en su colocación. "Esto ha estado funcionando ocho meses, todos los días, sin dar ningún problema. Piense (dirigiéndose a Carlos Alsina) que cuando digo que el accidente es extraño, es porque es extraño. Pasaron 3 trenes 20 minutos antes. Nadie ha reportado ninguna anomalía en la vía" detalla. Sin embargo, admite que es "una zona nueva y estas tienen pecados de juventud y pueden fallar en los primeros compases de su aplicación" aunque defiende que tenía "un tiempo de rodaje importante" con ocho meses sin ningún tipo de problema.

Al final de la entrevista, Alsina ha cuestionado a Puente si asumiría responsabilidades políticas si se concluyera que el problema ha sido un defecto en la colocación del raíl hace un año, a lo que ha respondido diciendo que no está"pensando en eso ahora".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un descarrilamiento, una brecha en la vía y un choque a 200km/h: los fatídicos 20 segundos en los que ocurrió todo

Distintas imágenes del fatal accidente de Adamuz

Publicidad

Sociedad

Imagen de la zona del accidente ferroviario en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Aumenta a 41 la cifra de muertos mientras la Guardia Civil examina los vagones de Iryo

Tiburón Duende en Canarias

El aterrador tiburón duende aparece por primera vez vivo en aguas de Canarias

Cabecera del tren Iryio siniestrado en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba)

Qué es la CIAF, la comisión que investiga el accidente en Adamuz y cómo funciona

Familia Huelva
Accidente de tren

Las víctimas del accidente de tren en Adamuz: cuatro miembros de una familia, un matrimonio de periodistas,...

Imagen de archivo de una aula de un colegio
Derrumbe

Cinco alumnos heridos al derrumbarse parte del techo de un aula en Sevilla

Óscar Puente
Accidente en Adamuz

Puente no descarta una posible rotura en la soldadura de la vía por un "un pecado de juventud"

El titular de Transportes ha descartado las informaciones que apuntan a la falta de inversión con el descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba). No obstante, no descarta un defecto en la colocación de la vía.

Imagen de los mossos trabajando en las tareas de búsqueda
Temporal

Buscan a un hombre desaparecido al ser arrastrado con su coche por la riada en Girona

El vecino de Palau-Sator fue sorprendido por la crecida del caudal. Protección Civil ha enviado una alerta a Cataluña por el riesgo de inundaciones y posible desbordamiento de varios ríos ante la 'borrasca Harry'.

Zona del accidente ferroviario

Un desgaste en la placa de unión o una pieza suelta en el bogie del Iryo, la principales hipótesis del accidente de Adamuz

Distintas imágenes del fatal accidente de Adamuz

Un descarrilamiento, una brecha en la vía y un choque a 200km/h: los fatídicos 20 segundos en los que ocurrió todo

MInuto de silencio en Punta Umbría

El alcalde de Punta Umbría, tras confirmarse la muerte de toda la familia de la pequeña Cristina en Adamuz: "Todo el pueblo la arroparemos siempre"

Publicidad