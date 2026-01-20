Puente no descarta una posible rotura en la soldadura de la vía por un "un pecado de juventud"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, rechaza las informaciones que relacionan el accidente en Adamuz con la falta de inversión en mantenimiento. Durante su entrevista en 'Más de uno' con Carlos Alsina, el titular de Transportes señala que sobre la rotura hay que examinar "si es causa o consecuencia". "Hay que saber que va primero si la rotura del carril y después el descarrilamiento" o viceversa, afirma Puente.

"Entre Adif y Renfe se han invertido 6.000 millones de euros"

Además, Puente señala que los técnicos de accidentes ferroviarios han indicado que "todavía están en la fase inicial de la investigación"· Asimismo, ha señalado que el coche 6 del tren Iryo "que fue el primero que descarriló" no ha sido analizado todavía, lo que establecer una hipótesis 48 horas después del accidente es "mera especulación".

Ante el incremento de oferta ferroviaria frente a la supuesta falta de inversión en mantenimiento, Óscar Puente defiende que se han invertido 700 millones de euros y que estas concluyeron el año pasado.

"Hemos tenido unos años muy malos y no voy a decir con qué Gobierno coincidieron y no les voy a echar a ellos toda la culpa (…) pero en estos últimos ocho años de Gobierno se ha invertido mucho. En los dos últimos años,entre Adif y Renfe se han invertido 6.000 millones de euros que es la mayor inversión que es la mayor suma que se ha invertido desde los años de bonanza en la red ferroviaria española" afirma el ministro. Por lo tanto, concluye que relacionar el accidente con la falta de inversión "no es acertado".

Óscar Puente no descarta una mala colocación de la vía

No obstante, sí que ha dado a conocer que los raíles donde se produjeron el accidente se colocaron en mayo del año pasado, lo que "puede ser" un defecto en su colocación. "Esto ha estado funcionando ocho meses, todos los días, sin dar ningún problema. Piense (dirigiéndose a Carlos Alsina) que cuando digo que el accidente es extraño, es porque es extraño. Pasaron 3 trenes 20 minutos antes. Nadie ha reportado ninguna anomalía en la vía" detalla. Sin embargo, admite que es "una zona nueva y estas tienen pecados de juventud y pueden fallar en los primeros compases de su aplicación" aunque defiende que tenía "un tiempo de rodaje importante" con ocho meses sin ningún tipo de problema.

Al final de la entrevista, Alsina ha cuestionado a Puente si asumiría responsabilidades políticas si se concluyera que el problema ha sido un defecto en la colocación del raíl hace un año, a lo que ha respondido diciendo que no está"pensando en eso ahora".

