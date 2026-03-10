Una de las pocas periodistas españolas que ha preguntado a Donald Trump: "Me dijeron que me dio la palabra por ser rubia, joven y guapa"

"Me pregunta mucho si el Trump que conocí ha cambiado pero es exactamente el mismo" dice la periodista Vanessa Jaklitsch. En una entrevista en Espejo Público ha relatado su experiencia como corresponsal en la Casa Blanca y siendo una de las pocas periodistas españolas que ha tenido la oportunidad de preguntar a Donald Trump. "Fue un día histórico" cuenta Vanessa mientras recuerda la primera vez que le preguntó. Era el 13 de marzo de 2020, en plena pandemia. "Fue una oportunidad que a veces te llega de la manera más inesperada" dice. Cuenta que fue él mismo quien le dio la palabra, como hace habitualmente y que, antes de tener la oportunidad de levantarse para hacerlo un compañero le arrebató el micrófono y preguntó antes que ella. Entonces el presidente le devolvió la palabra unos turnos más tarde para que pudiera formular su pregunta.

La solidaridad de los compañeros

Vanessa cuenta lo que sucedió justo después de lanzar su pregunta. Un compañero de otro medio de comunicación se acercó a ella y le dijo que Trump solamente le había dado la palabra por ser rubia, joven y guapa. En un primer momento no le sentó mal el comentario pero después se preguntó "¿es lo que pensará mucha gente y no se atreven a decirme?". Un comentario desafortunado y poco solidario por parte de un compañero. Aunque ella no dejó que empañara su momento de felicidad tras haber podido preguntar por primera vez a Trump.

La figura de Trump

Cuenta la periodista que el presidente norteamericano es muy consciente del papel que juegan los medios de comunicación y "vive de ello". Por eso se muestra cercano con los periodistas y accesible, "él sabe que necesita a los medios para posicionarse".

Bajo su punto de vista, "en su primer mandato todo lo hacía a golpe de tweet y a golpe de impulso y cambió totalmente las reglas del juego". "Ha sobrevivido a dos impeachments, juicios políticos contra el presidente, ha tenido 91 cargos contra él... ahora ha vuelto reforzado. Su base electoral se vuelve intacta, pero ya se verá si tiene consecuencias haberse metido en tantas guerras" cuenta la periodista.

