Susana Díaz, sobre la entrevista de Juanma Moreno en El Hormiguero: "Yo soy más pudorosa para eso"

Susana Díaz dice que los testimonios que recibió tras la tragedia del accidente de Adamuz fueron estremecedores y que muchos vecinos y pasajeros siguen marcados por lo ocurrido.

Asegura que lo vivido aquella noche quedará durante mucho tiempo en la memoria colectiva de la zona, pese a la solidaridad que demostraron los vecinos.

Además, añade que el hecho de que Juanma Moreno haya reconocido que necesitó ayuda psicológica pone sobre la mesa un problema mayor: el déficit de psicólogos en la sanidad pública, especialmente en Andalucía, ya que, según ella, Moreno habría ido a un psicólogo privado.

Susana Díaz duda del calendario electoral que plantea Moreno

Tras escuchar al presidente andaluz pronosticar que Pedro Sánchez no adelantará elecciones, Susana Díaz dice que en España los líderes políticos suelen convocar comicios pensando más en el cálculo electoral que en el interés de los ciudadanos.

Asegura que el escenario de que coincidan elecciones generales y autonómicas sigue siendo posible. Y añade que a Juanma Moreno no le convendría ese escenario porque una mayor movilización electoral también impulsaría el voto de la izquierda en Andalucía.

¿Pacto entre PP y PSOE?

Sobre la posibilidad de acuerdos entre populares y socialistas, Susana Díaz dice que le llama la atención que Moreno hable de entenderse con la socialdemocracia cuando en el pasado no facilitó un acuerdo institucional en Andalucía.

Asegura que en 2015, tras ganar las elecciones andaluzas, el PP no permitió que gobernara con facilidad pese a haber sido la fuerza más votada.

Susana Díaz comenta las imitaciones de Aznar y Rajoy

Durante su entrevista en El Hormiguero, Juanma Moreno también imitó a José María Aznar y a Mariano Rajoy. Susana Díaz dice que mantiene buena relación personal con Moreno pese a sus diferencias políticas.

Asegura que sus imitaciones no se le dan mal, y acaba diciendo que ella es pudorosa para hacer actuaciones.

