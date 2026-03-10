El reparto de Embrujadas deja caer la pista más clara sobre un posible regreso de la serie hasta ahora

Embrujadas fue una de las series más populares de finales de los 90 y principios de los 2000. Emitida entre 1998 y 2006, la ficción seguía la historia de tres hermanas que descubren que pertenecen a una poderosa línea de brujas y que juntas forman el "Poder de Tres", con el que luchan contra fuerzas sobrenaturales.

La serie estuvo protagonizada por Holly Marie Combs, Shannen Doherty y Alyssa Milano como las hermanas Halliwell. A lo largo de sus 8 temporadas, el reparto también contó con actores como Kaley Cuoco, que se unió en la última etapa de la ficción.

Holly Marie Combs, Shannen Doherty y Alyssa Milano en Embrujadas | Cordon Press

Ahora, uno de los actores de la serie ha vuelto a alimentar las esperanzas de los fans. Drew Fuller, que interpretó a Chris Halliwell, ha hablado sobre un posible regreso durante un panel en la convención Book of Shadows Con celebrada en París.

Durante el evento, el actor ha explicado que la idea de continuar la historia lleva años sobre la mesa: "Esto es algo sobre lo que se ha bromeado durante mucho tiempo y es algo que realmente es muy importante para todos", asegura.

Drew Fuller en 'Embrujadas' | Agencias

Fuller ha añadido que el reparto estaría dispuesto a volver si se presentara la oportunidad: "Sé que si se presenta la oportunidad, todos la aprovecharemos", afirma.

El actor incluso ha revelado que ha hablado durante años con su compañera Holly Marie Combs sobre una posible continuación del universo de la serie.

"Tuve un sueño con Holly. Hemos hablado de esto durante más de una década, llamado Legacy, que continúa la serie como debería haberse hecho", explica.

Brian Krause, Holly Marie Combs y Rose McGowan en Embrujadas | Cordon Press

Durante el panel, Combs ha bromeado con la idea mientras miraba al público: "No te preocupes, estás ahí, ¡eres la estrella invitada!".

Después ha añadido, ya en tono más serio, que el reparto no ha dejado de pensar en el proyecto: "Con toda seriedad, es algo en lo que hemos pensado y en lo que pensamos continuamente y esperamos que se haga realidad pronto".

Reparto de Embrujadas temporada 8 | CBS Studios

La actriz también ha lanzado un mensaje directo a los fans presentes en la convención: "Así que nunca digas nunca. Si suficientes de ustedes alzan la voz y lo piden, sucederá".

Aunque por ahora no hay confirmación oficial de un reboot, las recientes declaraciones del reparto han vuelto a reavivar la esperanza de los seguidores de que la historia de las hermanas Halliwell pueda continuar casi dos décadas después del final de la serie.