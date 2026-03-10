Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Famosos

¿Tendrán que cambiar Ana Boyer y Fernando Verdasco su residencia fiscal a España?: "Mamá Hacienda no entiende de conflictos bélicos"

La salida de Fernando Verdasco y Ana Boyer ha causado un gran revuelo por tener allí fijada su residencia fiscal. La pareja ha recibido numerosas críticas por huir o ser repatriados ahora que las cosas se han complicado en Oriente Medio. La realidad sería otra.

Verdasco y Boyer

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

La abogada Beatriz de Vicente lo explicaba alto y claro: "No hay excusas", entiéndase a ojos del fisco español.

Sea el motivo que sea, si alguien reside en España la mitad del año, está obligado por ley a dar cuenta de sus ingresos a la Agencia Tributaria, y pagar los correspondientes impuestos si procede: "Mamá Hacienda no entiende de conflictos bélicos".

Letrada aclaraba esto por el viaje de Fernando Verdasco y Ana Boyer a España. El ex tenista y la economista se han desplazado a España con sus hijos -mientras están a la espera de que nazca su primera hija- justo cuando la situación en Doha, Qatar, es de las más tensas de los últimos años. Se instalaron allí hace casi 10 años, en 2016, por los compromisos profesionales de él, y tienen previsto regresar a que la niña nazca en España.

Pilar calla a los haters

Pilar Vidal sin embargo desmentía las versiones que hablan de una huida de la familia o de una repatriación por parte de las autoridades españolas. La periodista ha asegurado que es un viaje que Ana y Fernando tenían previsto y pagado con anterioridad al inicio de los ataques de Irán a sus países vecinos como respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel: "Tenían previsto este viaje, son vacaciones escolares", decía Pilar, al mismo tiempo que sentenciaba: "Así que aclarada la polémica".

"Ana es muy seria para eso, entonces o vienen en vacaciones o los niños no van a perder tiempo escolar. Esa gente malintencionada que han publicado que les han repatriado, o que les han pagado el billete... ¡No!", concluía la periodista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Vecinos de Palamós, hartos de los ladrones.

Indignación en Palamós: un ladrón con más de 60 detenciones sigue en libertad y desespera a los comerciantes

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Verdasco y Boyer

¿Tendrán que cambiar Ana Boyer y Fernando Verdasco su residencia fiscal a España?: "Mamá Hacienda no entiende de conflictos bélicos"

Samantha Vallejo-Nágera

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a la mediática chef Samantha Vallejo-Nágera

3_Oscar

Sheila falla al comprar vocal y Óscar le arrebata 950€ gracias al uso del ‘me lo quedo’

España, un país de pagas.
¿EXISTEN LAS PAGUITAS EN ESPAÑA?

"¿Trabajar o vivir de ayudas?": el debate sobre las 'paguitas' divide a España

2_Virginia
Mejores momentos | 10 de marzo

¡La tengo!: Virginia celebra descifrar la respuesta de un panel de 1.350€

1_Sheila
Mejores momentos | 10 de marzo

Sheila consigue salvar un marcador de 1.550€ gracias al comodín

La concursante del atril amarillo ha conseguido doblar su marcador después de caer en el x2.

El negocio de Only Fans.
'MAS allá de la línea roja'

Sonia Amat, actriz de OnlyFans: "Un chico me pidió que me hiciera pasar por su madre para tener relaciones mientras su padre llegaba de trabajar"

Sonia se dedicaba al mundo del culturismo y decidió probar suerte en el negocio de OnlyFans. Pronto vio cómo sus ingresos crecían al mismo tiempo que todo tipo de peticiones sexuales.

Investigado, desaparición Francisca

Dos hermanos, interrogados 9 años después de la desaparición de Francisca Cadenas: "Según los vecinos somos los culpables"

Solomillo de cerdo con setas al ajoperejil: "Esto en mi casa ha sido un manjar toda la vida"

Solomillo de cerdo con setas al ajoperejil: "Esto en mi casa ha sido un manjar toda la vida"

Karlos Arguiñano elabora un gratinado de calabaza con jamón y queso: "Es un platazo y no tiene ninguna complicación"

Karlos Arguiñano elabora un gratinado de calabaza con jamón y queso: "Es un platazo y no tiene ninguna complicación"

Publicidad