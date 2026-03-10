Famosos
¿Tendrán que cambiar Ana Boyer y Fernando Verdasco su residencia fiscal a España?: "Mamá Hacienda no entiende de conflictos bélicos"
La salida de Fernando Verdasco y Ana Boyer ha causado un gran revuelo por tener allí fijada su residencia fiscal. La pareja ha recibido numerosas críticas por huir o ser repatriados ahora que las cosas se han complicado en Oriente Medio. La realidad sería otra.
La abogada Beatriz de Vicente lo explicaba alto y claro: "No hay excusas", entiéndase a ojos del fisco español.
Sea el motivo que sea, si alguien reside en España la mitad del año, está obligado por ley a dar cuenta de sus ingresos a la Agencia Tributaria, y pagar los correspondientes impuestos si procede: "Mamá Hacienda no entiende de conflictos bélicos".
Letrada aclaraba esto por el viaje de Fernando Verdasco y Ana Boyer a España. El ex tenista y la economista se han desplazado a España con sus hijos -mientras están a la espera de que nazca su primera hija- justo cuando la situación en Doha, Qatar, es de las más tensas de los últimos años. Se instalaron allí hace casi 10 años, en 2016, por los compromisos profesionales de él, y tienen previsto regresar a que la niña nazca en España.
Pilar calla a los haters
Pilar Vidal sin embargo desmentía las versiones que hablan de una huida de la familia o de una repatriación por parte de las autoridades españolas. La periodista ha asegurado que es un viaje que Ana y Fernando tenían previsto y pagado con anterioridad al inicio de los ataques de Irán a sus países vecinos como respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel: "Tenían previsto este viaje, son vacaciones escolares", decía Pilar, al mismo tiempo que sentenciaba: "Así que aclarada la polémica".
"Ana es muy seria para eso, entonces o vienen en vacaciones o los niños no van a perder tiempo escolar. Esa gente malintencionada que han publicado que les han repatriado, o que les han pagado el billete... ¡No!", concluía la periodista.
