Muy divertido

¡Competición cervecera! Pablo Motos reta a Luis Fonsi en El Hormiguero

El presentador le ha planteado al invitado una desternillante competición de bar.

¡Competición cervecera! Pablo Motos reta a Luis Fonsi en El Hormiguero

La visita de LuisFonsi a El Hormiguero ha estado marcada por la naturalidad y el entusiasmo del artista. Entre risas y confidencias, el puertorriqueño ha conectado rápidamente con el público del programa.

Tras la entrevista, Pablo Motos ha retado al invitado a participar en "el juego de la cerveza". En él, ambos debían lanzar una jarra a través de una barra de bar larguísima y tratar de dejarla lo más lejos posible sin pasarse.

Luis Fonsi ha comenzado adelantándose y, pese a que Pablo ha tenido en su mano el empate, ha querido arriesgar y ha terminado saliéndole el tiro por la culata. "Que malos somos", ha dicho entre risas el presentador. ¡No te lo pierdas!

