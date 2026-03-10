Violeta Mangriñán, muy sincera tras su polémica sobre el Ramadán: "Metí la pata, cometí un error"

Violeta Mangriñán se ha convertido, una vez más, en el centro de todas las miradas. Tras la reciente polémica en la que compartió un meme en TikTok de un plato de jamón y unas cervezas junto al mensaje "Feliz Ramadán" —un gesto que incendió las redes sociales y le valió un aluvión de críticas—, la valenciana ha querido dar la cara. Durante la gala de los Premios Mujer Fearless, la creadora de contenido se ha mostrado sincera y arrepentida por lo sucedido, admitiendo que su intención nunca fue ofender a ninguna comunidad.

"Yo la verdad que metí la pata, me equivoqué, cometí un error", ha confesado Violeta de forma sincera preguntada por los periodistas. La influencer ha explicado que, aunque cree en Dios, no es practicante ni otorga a la religión el mismo peso que otras personas, lo que la llevó a no medir el impacto de su publicación. "He entendido que no se tienen que hacer memes ni de fútbol, ni de política, ni de religión y me voy a mantener ahí, porque suelo intentar aprender de mis errores y por supuesto no me cuesta pedir perdón las veces que haga falta si he hecho daño a alguien", ha añadido.

Violeta Mangriñán | Gtres

A pesar de las disculpas, la valenciana también ha aprovechado para lanzar una reflexión sobre la ola de críticas que impera actualmente en el mundo digital y la dificultad de expresarse sin miedo al juicio público. En este sentido, defendió lo que dijo Silvia Abril en los Goya, por lo que está siendo duramente atacada: "Parece que no vivamos en un estado de derecho ni de libertad, porque me pareció muy bien y estoy en parte muy de acuerdo con lo que dijo, porque yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia, por ejemplo, pero sí creo en la fe", ha comentado.

Recordemos que la humorista expresó en su momento su opinión sobre el acercamiento de los jóvenes a la fe, unas declaraciones que generaron un gran debate. Para Violeta, existe actualmente "una gana de cancelar sistemáticamente a las personas" que impide que cada uno dé su opinión libremente.

Violeta Mangriñán | Gtres

La polémica de las influencers en los Goya

Más allá de sus polémicas personales, la creadora de contenido también ha querido opinar sobre otro de los debates más actuales: la presencia de influencers en eventos de cine como los Premios Goya. Ante los cuestionamientos sobre su papel en estas citas, Violeta ha sido muy clara al señalar que su asistencia no depende de una decisión propia, sino de una estructura publicitaria.

"Yo creo que en cualquier caso no es culpa de los influencers, sino de quienes le invitan", ha aclarado, subrayando que las marcas patrocinadoras son las que eligen a sus invitados para ganar difusión. "Yo voy como influencer y porque una marca me ha invitado o porque me han invitado. Pero si por mi culpa tienen que dejar de invitar a un actor no se me ocurriría ir", ha defendido, insistiendo en que le parece "un poco injusto también como que se nos machaque" por formar parte de la rueda de un evento que cuenta con patrocinios comerciales.