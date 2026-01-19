Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ACCIDENTE ADAMUZ

Adif avisó de ocho incidencias en Adamuz meses antes del choque de los trenes

El sindicato de maquinistas también había denunciado el estado de esas vías en varias ocasiones y habían pedido "una reducción de la velocidad".

Marta Alarcón
Publicado:

El accidente entre dos trenes de alta velocidad que ocurría este domingo en Adamuz, Córdoba, ya se ha llevado la vida de 40 personas y hay 12 heridos graves. Todavía se siguen buscando a varias personas desaparecidas, y se investigan las causas de los descarrilamientos.

Aunque todavía es pronto para sacar conclusiones, en ese mismo tramo de Adamuz, Adif había detectado ocho incidencias desde la primavera, unos avisos relacionados con la catenaria, la señalización y la propia infraestructura, y por los que el Partido Popular llegó a preguntar en el Senado en el mes de septiembre. A lo que el Gobierno contestó que "la tarjeta afectada fue sustituida por una nueva, y se restableció la operatividad del sistema".

El sindicato de maquinistas también había denunciado el estado de esas vías en varias ocasiones. Según ha reconocido Joan Rodrigues, personal de comunicación del Sindicato Ferroviario en una entrevista en Antena 3 Noticias: "Lo que denunciaron los maquinistas en su momento fue qué tal estaba la infraestructura, y solicitaban una reducción de la velocidad en determinados tramos, ya no solo en la línea de Andalucía con Madrid, sino en otras líneas de alta velocidad".

Renfe descarta el fallo humano

Pese a todas las especulaciones, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Hereda, ha confirmado en una entrevista en RNE que "se descarta el fallo humano, ya que el sistema corrige las decisiones erróneas". Además, el gerente ha descartado que el exceso de velocidad haya sido una causa, ya que "los registros de los dos trenes muestran que iban a una velocidad inferior a la asignada al tramo. Uno iba a 250 kilómetros/hora y otro a 210 kilómetros hora, y el tramo era de 250 kilómetros/hora", ha explicado el experto ferroviario.

En dicha entrevista, Álvaro ha apuntado a "alguna cuestión del material móvil de Iryo o de la infraestructura", como posible causa del accidente que se ha llevado la vida de 40 persona. El presidente de Renfe ha pedido prudencia y respeto, ya que "es muy pronto" para dar una respuesta inmediata, y ha avisado de que "es posible que haya más víctimas mortales".

La versión de Óscar Puente

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado el accidente de "raro y difícil de explicar", ya que el tren había sido revisado hace cuatro días, según ha podido saber Antena 3 Noticias, y la vía había sido restaurada hace pocos meses.

