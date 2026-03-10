Javier, lanzado al bote en El Rosco tras firmar 23 aciertos sólo en la primera vuelta

Alejandro y Javier están demostrando un nivel tan alto en Pasapalabra que no sería nada extraño que la sorpresa del bote saltara en cualquier momento, incluso teniendo aún reciente el momento histórico protagonizado por Rosa. Hay una gran diferencia entre los 2.716.000 euros que ganó la coruñesa y los 232.000 por los que han competido los dos madrileños, pero el valor simbólico es el mismo y ambos concursantes han vuelto a hacer méritos.

Aunque Alejandro ha sido el encargado de abrir la prueba, por sólo dos segundos de diferencia, Javier ha tardado poco en reclamar los focos con su estrategia. Tras un arranque de nueve aciertos, ha hecho dos turnos de siete y ha completado la primera vuelta con 23 letras en verde. Primervueltismo en estado puro para quedarse ya a sólo dos letras de hacer saltar el confeti.

En el atril de al lado, Alejandro ya ha visto que su remontada tenía que ser épica, pero sin precipitarse. Sin embargo, un fallo a punto de alcanzar a su rival le ha complicado la misión hasta el punto de verse obligado a su primer 24. Nada es imposible para ninguno, ni el bote ni la sorpresa. ¡Descubre en el vídeo este duelo de altura en El Rosco!