Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 10 de marzo

Javier, lanzado al bote en El Rosco tras firmar 23 aciertos sólo en la primera vuelta

El madrileño sólo ha necesitado tres turnos para quedarse a dos letras de ganar 232.000 euros, un listón que ha puesto la remontada más difícil que nunca a Alejandro

4-rosco10m

Javier, lanzado al bote en El Rosco tras firmar 23 aciertos sólo en la primera vuelta

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Alejandro y Javier están demostrando un nivel tan alto en Pasapalabra que no sería nada extraño que la sorpresa del bote saltara en cualquier momento, incluso teniendo aún reciente el momento histórico protagonizado por Rosa. Hay una gran diferencia entre los 2.716.000 euros que ganó la coruñesa y los 232.000 por los que han competido los dos madrileños, pero el valor simbólico es el mismo y ambos concursantes han vuelto a hacer méritos.

Aunque Alejandro ha sido el encargado de abrir la prueba, por sólo dos segundos de diferencia, Javier ha tardado poco en reclamar los focos con su estrategia. Tras un arranque de nueve aciertos, ha hecho dos turnos de siete y ha completado la primera vuelta con 23 letras en verde. Primervueltismo en estado puro para quedarse ya a sólo dos letras de hacer saltar el confeti.

En el atril de al lado, Alejandro ya ha visto que su remontada tenía que ser épica, pero sin precipitarse. Sin embargo, un fallo a punto de alcanzar a su rival le ha complicado la misión hasta el punto de verse obligado a su primer 24. Nada es imposible para ninguno, ni el bote ni la sorpresa. ¡Descubre en el vídeo este duelo de altura en El Rosco!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

4-rosco10m

Javier, lanzado al bote en El Rosco tras firmar 23 aciertos sólo en la primera vuelta

3-camaleón

El motivo por el que Lucía Gil acaba en pie y recibiendo una ovación en Pasapalabra: “¡Qué habilidad!”

2-pingüino

La concentración máxima de Javier para sacar el ¿Dónde Están?: “Iba como un pingüino”

1-clocks
Mejores momentos | 10 de marzo

La frustración de Pablo Puyol al ganar por la mínima en La Pista: “La tenías desde el principio”

Casero Aramís Fuster
Exclusiva

Hablamos con el casero de Aramís Fuster al que acusa de cortarle la luz: "Además de su deuda, pide 30.000 euros para irse"

Alfonso del Corral
En plató

Alfonso del Corral, el doctor de 'los Galácticos' del Real Madrid que perdió a un hijo: "Me vino en plena borrachera de éxito"

El exjugador de baloncesto y doctor del Real Madrid nos cuenta cómo superó el mayor golpe de su vida: la muerte de su hijo Álvaro con apenas seis años. Un momento en el que sintió la llamada de Dios, que se convirtió en su salvación.

Paula Echevarría
HABLAMOS CON ELLA

Paula Echevarría afronta la inminente mayoría de edad de su hija Daniella: "Tengo la suerte de tener una hija muy madura"

Hablamos con Paula Echevarría sobre su nueva campaña, la serie que está rodando y su faceta más personal como madre. ¿Cómo afronta la inminente mayoría de edad de su hija Daniella?

Negligencia médica

Lourdes denuncia que su padre murió por una negligencia médica: "Todos sabían que era alérgico al contraste yodado"

Jefe de bomberos

Jefe de bomberos que atendió al hombre fallecido tras caer por el hueco del ascensor: "La camilla ni siquiera cabía"

Artrosis

Soledad se sometió a la intervención que cambia la vida de pacientes con artrosis: "Al principio no me lo creía mucho"

Publicidad