Un grupo de vecinos de Sevilla sale a patrullar las calles cansados de la presencia de los 'gorrillas': "Solo queremos un barrio digno"

La iniciativa vecinal comenzó hace apenas cuatro días. Un grupo de residentes, muchos de ellos padres y miembros de una asociación vecinal, decidió coordinarse para recorrer el barrio y tratar de frenar los conflictos que, según explican, se producen con frecuencia en la vía pública. Los vecinos aseguran que la presencia de gorrillas en las calles ha deteriorado la convivencia y ha generado una sensación de seguridad.

"Hay una falta de recursos desde hace más de 20 años"

Los residentes denuncian que la situación no es nueva y que llevan décadas reclamando más medios y presencia policial. "Hay una falta de recursos completa desde hace más de 20 años", asegura uno de los vecinos durante una conexión en directo para Espejo Público. Según explican, las llamadas a la policía son habituales, pero consideran que las soluciones no llegan.

"Tenemos que llamar a la policía prácticamente a diario", explica una vecina. "La respuesta más común es que este barrio no tiene arreglo". Los vecinos consideran que esa falta de actuación ha provocado que el problema se mantenga y, en algunos momentos, se agrave.

"No queremos violencia, solo un barrio digno"

A pesar del malestar, los vecinos insisten en que su intención no es enfrentarse a nadie. "Nosotros no vamos a la caza de nadie, ni vamos a perseguir a nadie. No queremos violencia, hablamos con ellos", explica uno de los integrantes de la asociación vecinal. Los residentes aseguran que su único objetivo es recuperar la normalidad en las calles, donde, según denuncian, ahora es difícil ver a niños jugando porque "lo que hay son gorrillas peleándose, con navajas en la mano o con droga". Por ello, reclaman más recursos y medidas que permitan devolver al barrio la tranquilidad perdida.

