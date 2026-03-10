Marron sorprende a Luis Fonsi con una espectacular lluvia de papel: "La ducha de un unicornio"

Marron ha traído una divertida sección de ciencia en la que tanto Luis Fonsi como Pablo Motos han sido cubiertos por infinidad de tiras de papel. La lluvia de papel ha caído lentamente sobre los tres mientras dejaba una espectacular imagen.

La forma y la resistencia aerodinámica de los rollos de papel han formado una lenta caída, creando lo semejante a una lluvia que cubría por completo tanto a Luis Fonsi como a Pablo Motos, pese a la broma que le ha hecho Marron al presentador sobre su estatura.

"Nos está enterrando" ha bromeado el colaborador. La duración de la increíble prueba ha sido más de la esperada. "Sigue y sigue" ha bromeado el invitado ante la continua lluvia de papeles.

Para terminar, el equipo de atrezzo y de ciencia se ha sometido a un gran reto. Pablo Motos ha anunciado la prueba que debían realizar, debían recoger todo lo que ensuciaba el plató en menos de 7 segundos. Las caras del equipo ha sido de terror ya que habían pactado 10. A pesar del cambio de última hora, todos los integrantes han salido dispuestos a conseguirlo y... ¡así ha sido!

Gran hazaña de todo el equipo, revive el momento en el vídeo.