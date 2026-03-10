Antena3
La frustración de Pablo Puyol al ganar por la mínima en La Pista: “La tenías desde el principio”

El actor podría haber hecho pleno porque se sabía la canción ya con el primer fragmento, pero sólo la melodía, y no lograba recordar ni el título ni la letra.

La frustración de Pablo Puyol al ganar por la mínima en La Pista

Alberto Mendo
Pablo Puyol ha puesto el broche a su visita a Pasapalabra con una nueva victoria en La Pista, aunque no exactamente como le habría gustado. Sólo ha conseguido sumar un segundo pese a saberse la canción, por lo que no ha podido revalidar el pleno del pasado programa ni repetir la fiesta que montó cantando ‘Like a prayer’.

¡Qué flow! Pablo Puyol hace vibrar con su versión de ‘Like a prayer’ en Pasapalabra

Emma Ozores y Pablo Puyol han retrocedido en el tiempo hasta el año 2002. El primer fragmento que han escuchado les ha dado ya la clave de la melodía. El actor ha demostrado que se la sabía a la perfección… pero sin lograr recordar la letra ni el título. Ha tenido que rendirse y dejar que el turno pasara a su rival, que se ha encontrado con el mismo problema.

La frustración de los dos invitados, especialmente de Pablo, ha ido en aumento. Es más, ni con el título en español ha logrado a la primera dar con el título en inglés. Por eso, se ha llevado un triunfo in extremis a pesar de lo que le ha comentado Roberto Leal: “La tenías desde el principio”. ¿De qué canción se trata? ¡Descúbrelo en el vídeo!

