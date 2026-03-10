La frustración de Pablo Puyol al ganar por la mínima en La Pista: “La tenías desde el principio”

Pablo Puyol ha puesto el broche a su visita a Pasapalabra con una nueva victoria en La Pista, aunque no exactamente como le habría gustado. Sólo ha conseguido sumar un segundo pese a saberse la canción, por lo que no ha podido revalidar el pleno del pasado programa ni repetir la fiesta que montó cantando ‘Like a prayer’.

Emma Ozores y Pablo Puyol han retrocedido en el tiempo hasta el año 2002. El primer fragmento que han escuchado les ha dado ya la clave de la melodía. El actor ha demostrado que se la sabía a la perfección… pero sin lograr recordar la letra ni el título. Ha tenido que rendirse y dejar que el turno pasara a su rival, que se ha encontrado con el mismo problema.

La frustración de los dos invitados, especialmente de Pablo, ha ido en aumento. Es más, ni con el título en español ha logrado a la primera dar con el título en inglés. Por eso, se ha llevado un triunfo in extremis a pesar de lo que le ha comentado Roberto Leal: “La tenías desde el principio”. ¿De qué canción se trata? ¡Descúbrelo en el vídeo!