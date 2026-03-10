Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Valencia

Hallan el cadáver de un hombre con las piernas amputadas en una planta de reciclaje de Valencia

El cuerpo presenta daños compatibles con el proceso mecánico de empacado. La principal hipótesis apunta a que pudo quedarse dormido dentro de un contenedor.

Imagen de archivo de una planta de reciclaje

Imagen de archivo de una planta de reciclajeEuropa Press

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

Los operarios de una planta de reciclajedel Polígono Fuente del Jarro de Paterna (Valencia) han localizado esta madrugada el cadáver de una persona con las piernas seccionadas.

El hallazgo tuvo lugar sobre las dos de la madrugada durante el proceso de clasificación y empacado de los residuos de cartón tras el vaciado de los contenedores. El conductor de una de las máquinas dio la voz de alarma al ver lo que parecía un muñeco vestido con un suéter y un pantalón vaquero y paró de inmediato el aparato con el que estaba compactando las balas de cartón para triturarlas.

Pese a las amputaciones, contusiones y hematomas que presentaba el cadáver, no presentaba indicios de criminalidad, todo apunta a que se trata de una muerte accidental o fortuita, ya que los daños son compatibles con el proceso mecánico de empacado, según han indicado fuentes de la Policía Nacional. El cuerpo con las piernas amputadas presentaba otras lesiones traumáticas, pero ninguna de ellas era de etiología homicida, según el informe preliminar de la autopsia.

A pesar de la apariencia accidental de los hechos, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a la persona hallada en la planta de reciclaje.

Principal hipótesis

Según ha adelantado hoy el diario 'Las Provincias', se trataría de un hombre indigente, de 50 años, que se habría quedado dormido dentro del contenedor de recogida de cartón para resguardarse del frío.

Por el momento se desconoce la zona de Valencia de donde procede el cadáver, ya que la planta que opera en el polígono Fuente del Jarro es el destino del reciclaje de cartón del sector industrial y comercial de Valencia y su área metropolitana, que engloba una área muy amplia de la ciudad. Un equipo de Policía Científica ya trabaja, de manera minuciosa, para determinar la procedencia de los residuos de cartón.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Urtasun pide reabrir la investigación contra Julio Iglesias: "Hay presuntamente un esquema de trata"

Urtasun afirma que el envío de la fragata a Chipre se produce en el marco de la "solidaridad europea".

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de una planta de reciclaje

Hallan el cadáver de un hombre con las piernas amputadas en una planta de reciclaje de Valencia

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 10 de marzo de 2026

Oviedo

Comienza el juicio contra los padres que encerraron en la 'casa de los horrores de Oviedo' a sus hijos durante 4 años

Presidenta de Corea del Sur destituida
Efemérides

Efemérides de hoy 10 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 10 de marzo?

Urtasun afirma que el envío de la fragata a Chipre se produce en el marco de la "solidaridad europea".
Investigación

Urtasun pide reabrir la investigación contra Julio Iglesias: "Hay presuntamente un esquema de trata"

'Funeral' por el CEIP Fernando Feliú
Abandono

Gerena escenifica el "funeral" de su único colegio para denunciar años de abandono

La comunidad educativa del CEIP Fernando Feliú de Gerena (Sevilla) se movilizan para exigir un nuevo centro y denunciar el deterioro de unas instalaciones que, aseguran, ponen en riesgo al alumnado.

Muere la hija de una influencer por una bacteria días antes de cumplir un año
MUERTE

Muere la hija de una influencer por una bacteria días antes de cumplir un año

La menor padecía una condición médica que la mantenía en riesgo constante ante cualquier virus o bacteria.

"Esto te pasa por ser un maricón de mierda", el testimonio del joven que fue víctima de una agresión homófoba en Basauri

"Esto te pasa por ser un maricón de mierda", el testimonio del joven que fue víctima de una agresión homófoba en Basauri

Desarticulan un grupo criminal especializado en robo de cajeros automáticos con explosivos en España

Vídeo: Desarticulan un grupo criminal especializado en robo de cajeros automáticos con explosivos en España

Íñigo Errejón en los Juzgados de Plaza Castilla

Admiten a trámite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual

Publicidad