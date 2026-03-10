Hallan el cadáver de un hombre con las piernas amputadas en una planta de reciclaje de Valencia

Los operarios de una planta de reciclajedel Polígono Fuente del Jarro de Paterna (Valencia) han localizado esta madrugada el cadáver de una persona con las piernas seccionadas.

El hallazgo tuvo lugar sobre las dos de la madrugada durante el proceso de clasificación y empacado de los residuos de cartón tras el vaciado de los contenedores. El conductor de una de las máquinas dio la voz de alarma al ver lo que parecía un muñeco vestido con un suéter y un pantalón vaquero y paró de inmediato el aparato con el que estaba compactando las balas de cartón para triturarlas.

Pese a las amputaciones, contusiones y hematomas que presentaba el cadáver, no presentaba indicios de criminalidad, todo apunta a que se trata de una muerte accidental o fortuita, ya que los daños son compatibles con el proceso mecánico de empacado, según han indicado fuentes de la Policía Nacional. El cuerpo con las piernas amputadas presentaba otras lesiones traumáticas, pero ninguna de ellas era de etiología homicida, según el informe preliminar de la autopsia.

A pesar de la apariencia accidental de los hechos, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a la persona hallada en la planta de reciclaje.

Principal hipótesis

Según ha adelantado hoy el diario 'Las Provincias', se trataría de un hombre indigente, de 50 años, que se habría quedado dormido dentro del contenedor de recogida de cartón para resguardarse del frío.

Por el momento se desconoce la zona de Valencia de donde procede el cadáver, ya que la planta que opera en el polígono Fuente del Jarro es el destino del reciclaje de cartón del sector industrial y comercial de Valencia y su área metropolitana, que engloba una área muy amplia de la ciudad. Un equipo de Policía Científica ya trabaja, de manera minuciosa, para determinar la procedencia de los residuos de cartón.

