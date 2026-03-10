Alfonso del Corral, el doctor de 'los Galácticos' del Real Madrid que perdió a un hijo: "Me vino en plena borrachera de éxito"

La vida de Alfonso del Corral durante muchos años se apoyó en el deporte y la medicina. Mientras se convertía en una estrella en el equipo de baloncesto del Real Madrid, estudiaba su carrera de medicina para más tarde convertirse en responsable de los servicios médicos del Real Madrid.

Sin embargo, todos los éxitos profesionales se vieron opacados por una pérdida personal que marcó su vida, la de su hijo Álvaro. El pequeño, con apenas seis años, sufrió un accidente doméstico con la puerta del garaje que se llevó por delante su vida.

"Me vino en plena borrachera de éxito", recuerda Alfonso del Corral, "yo estaba con el equipo y me llamaron para decirme que había habido un accidente, ya ahí había una sombra funesta de que algo gordo había pasado".

Alfonso buscó consuelo en todas partes, hasta que de manera inesperada lo encontró en una Biblia. Sintió una presencia de alguien que le sujetaba, un Dios que le agarró del brazo para sostenerle. "En medio de la agonía en la que vivía, me encontré con una luz", señala, "yo no era muy practicante, pero empecé a leer, no dormía, y encontré pequeñas respuestas existenciales".

Ahora, Alfonso sigue trabajando como traumatólogo, pero trata de extender su mensaje: la vida puede cambiar en cuestión de segundos y lo importante no es lo que vemos cuando todo va bien. ¡No te pierdas su lección de vida en el vídeo de arriba!