Luis Fonsi carga contra la política migratoria de Trump: "No estamos viviendo el mejor momento"

El cantante ha hablado sobre el ICE y se ha mostrado muy afectado por la persecución que vive el inmigrante en Estados Unidos.

Luis Fonsi ha llegado a El Hormiguero con su carisma y su cercanía habituales. El cantante ha compartido anécdotas de su trayectoria y ha protagonizado una charla llena de energía y buen ambiente.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo esta viviendo el invitado, como puertorriqueño residente en Estados Unidos, las polémicas que está protagonizando el ICE, la principal agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias y aduaneras dentro del país.

"Hay leyes y hay que seguirlas, pero se siente un ambiente raro que espero que sea pasajero", ha dicho Luis afirmando que espera que haya gente arrepentida de haber votado a Donald Trump. ¡Así lo ha contado!

Programas

