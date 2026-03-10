El motivo por el que Lucía Gil acaba en pie y recibiendo una ovación en Pasapalabra: “¡Qué habilidad!”

Lucía Gil amagó en el pasado programa de Pasapalabra con no regresar para dejar su visita en todo lo alto. Logró completar el panel del ¿Dónde Están?, lo que ya era para ella algo impensable. Y no se imaginaba que iba a poder repetir esa gesta tan complicada. Para asombro de todos, así ha ocurrido una tarde después.

El equipo naranja ha jugado con palabras relacionadas como el camaleón, después de que el azul sacara adelante el dedicado al pingüino. Javier había logrado el pleno con una llamativa concentración, por lo que esta vez la presión era para Alejandro, junto con Pablo Puyol y Lucía.

El concursante de Pinto ha estado muy cerca de completar el panel, pero ha fallado y el turno ha pasado a la actriz. De forma brillante, ha ido enlazando todos los números y entra en el selecto grupo de especialistas del ¿Dónde Están?. “¡Qué habilidad!”, le ha reconocido Roberto Leal. ¡Revive este momento en el vídeo!