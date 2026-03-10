Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 10 de marzo

El motivo por el que Lucía Gil acaba en pie y recibiendo una ovación en Pasapalabra: “¡Qué habilidad!”

La actriz ha repetido la gesta de completar el panel del ¿Dónde Están? y, además, mejor que en el programa anterior porque lo ha logrado a la primera.

3-camaleón

El motivo por el que Lucía Gil acaba en pie y recibiendo una ovación en Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Lucía Gil amagó en el pasado programa de Pasapalabra con no regresar para dejar su visita en todo lo alto. Logró completar el panel del ¿Dónde Están?, lo que ya era para ella algo impensable. Y no se imaginaba que iba a poder repetir esa gesta tan complicada. Para asombro de todos, así ha ocurrido una tarde después.

La hazaña con la que Lucía Gil da por cumplida su misión en Pasapalabra: “Ya te puedes ir”

El equipo naranja ha jugado con palabras relacionadas como el camaleón, después de que el azul sacara adelante el dedicado al pingüino. Javier había logrado el pleno con una llamativa concentración, por lo que esta vez la presión era para Alejandro, junto con Pablo Puyol y Lucía.

El concursante de Pinto ha estado muy cerca de completar el panel, pero ha fallado y el turno ha pasado a la actriz. De forma brillante, ha ido enlazando todos los números y entra en el selecto grupo de especialistas del ¿Dónde Están?. “¡Qué habilidad!”, le ha reconocido Roberto Leal. ¡Revive este momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

4-rosco10m

Javier, lanzado al bote en El Rosco tras firmar 23 aciertos sólo en la primera vuelta

3-camaleón

El motivo por el que Lucía Gil acaba en pie y recibiendo una ovación en Pasapalabra: “¡Qué habilidad!”

2-pingüino

La concentración máxima de Javier para sacar el ¿Dónde Están?: “Iba como un pingüino”

1-clocks
Mejores momentos | 10 de marzo

La frustración de Pablo Puyol al ganar por la mínima en La Pista: “La tenías desde el principio”

Casero Aramís Fuster
Exclusiva

Hablamos con el casero de Aramís Fuster al que acusa de cortarle la luz: "Además de su deuda, pide 30.000 euros para irse"

Alfonso del Corral
En plató

Alfonso del Corral, el doctor de 'los Galácticos' del Real Madrid que perdió a un hijo: "Me vino en plena borrachera de éxito"

El exjugador de baloncesto y doctor del Real Madrid nos cuenta cómo superó el mayor golpe de su vida: la muerte de su hijo Álvaro con apenas seis años. Un momento en el que sintió la llamada de Dios, que se convirtió en su salvación.

Paula Echevarría
HABLAMOS CON ELLA

Paula Echevarría afronta la inminente mayoría de edad de su hija Daniella: "Tengo la suerte de tener una hija muy madura"

Hablamos con Paula Echevarría sobre su nueva campaña, la serie que está rodando y su faceta más personal como madre. ¿Cómo afronta la inminente mayoría de edad de su hija Daniella?

Negligencia médica

Lourdes denuncia que su padre murió por una negligencia médica: "Todos sabían que era alérgico al contraste yodado"

Jefe de bomberos

Jefe de bomberos que atendió al hombre fallecido tras caer por el hueco del ascensor: "La camilla ni siquiera cabía"

Artrosis

Soledad se sometió a la intervención que cambia la vida de pacientes con artrosis: "Al principio no me lo creía mucho"

Publicidad