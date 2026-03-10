Hablamos con el casero de Aramís Fuster al que acusa de cortarle la luz: "Además de su deuda, pide 30.000 euros para irse"

Aramís Fuster se encuentra al límite. La autoproclamada "máxima autoridad del ocultismo" ha denunciado en sus redes sociales que sus caseros están intentando echarla de su casa, una situación que le está haciendo vivir un infierno.

Encerrada en casa, Aramis denuncia estar sin agua ni luz y resistiendo a las presuntas amenazas de su casero. La bruja más famosa de nuestro país no parece dispuesta a marcharse de la vivienda y advierte que hará lo que haga falta para defender lo que es suyo.

Sin embargo, el casero de Aramís Fuster tiene una versión de los hechos bien distinta. Según nos cuenta, Aramís no solo le debe 15.000 euros, sino que además le está pidiendo 30.000 euros para marcharse. "Dice que es para la mudanza, esta señora está diciendo cosas sin sentido", señala el casero de Aramís.

Por otro lado, el casero de Aramís advierte que en ningún momento le ha cortado la luz ni el agua. "Igual está haciendo un autosabotaje para llamar la atención", afirma.

El gestor de la vivienda acusan a Aramis de impagos e, incluso, "extorsión". Algo ante lo que, reacia a salir por miedo, Aramis Fuster pide ayuda desesperadamente.