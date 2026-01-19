El ingeniero Salvador García- Ayllón, sobre las causas del accidente de tren de Adamuz: "Estamos muriendo de éxito"

Salvador García- Ayllón es director del departamento de ingeniería civil de la Universidad Politécnica de Cartagena. El experto considera que las causas del accidente de tren que ha dejado al menos 39 muertos en Adamuz se basan en dos pilares: el estado de las infraestructuras y la inversión en mantenimiento. El motivo que originó el descarrilamiento se mantiene aún bajo investigación y es una de las grandes incógnitas del siniestro, aunque las 3 hipótesis que hay sobre la mesa son el exceso de velocidad o un fallo en las vías o en el propio tren.

García- Ayllón cree que el problema puede estar en el tren que ha roto la vía "o en la plataforma que ha roto la ruedecita del tren". Cree que el mantenimiento es uno de los puntos débiles del mapa ferroviario. "Yo venía protestando en varios artículos. El problema está o en el tren que ha roto la vía o en la plataforma que ha roto la ruedecita del tren". Explica que si fuese el segundo caso podría haber sido por problemas de vibraciones.

"Estamos con un pico de demanda muy fuerte y estamos muriendo de éxito"

Insiste el experto en que la clave de las causas de este siniestro está en si el mantenimiento se ha hecho bien o no. Señala también que desde 2020 el sistema está muy tensionado y ha habido un pico de demanda fuerte. "Estamos muriendo de éxito", lamenta. Cree que la inversión ha funcionando bien pero no se ha planificado de manera correcta el funcionamiento de la red ferroviaria de pasajeros.

Destaca que en esa zona ha habido problemas de vibraciones y también con las catenarias. "Es una zona sometida a estrés y a un gran uso y requiero mayor mantenimiento. Se ha invertido mucho dinero en inversiones ferroviarias pero sobre todo en nuevas líneas".

Recuerda el experto que el AVE era la joya de la corona de la red ferroviaria española. "Era el producto que exportábamos al extranjero, de las mejores empresas consultoras, constructoras, fabricantes y de investigación en este sector".

Prevé que "habrá un contexto litigioso y habrá que determinar quiénes han sido los responsables con reclamaciones patrimoniales y de indemnizaciones". Su pronóstico es que el sistema está sometido a un estrés mayor de lo que es capaz de soportar y en un contexto de mala planificación en los últimos años. "Este es un problema que tenemos que ver con luces largas".

"Tener un Ferrari es caro, pero mantenerlo también"

"El proceso ha sido bueno y estamos transfiriendo gente de los coches al transporte público ferroviario que es lo más sostenible y es lo que quería Europa. El problema es que estamos muriendo de éxito con la joya de la corona porque este sistema era el orgullo patrio. Se ha invertido mucho en nuevas líneas y no en el mantenimiento de la existente: tener un Ferrari es caro, pero mantenerlo también. Para tenerlo no solo hay que poder pagarlo, hay que echarle gasolina todos los años. Tenemos un patrimonio ferroviario brutal; somos el segundo país del mundo con más líneas de ferrocarril del mundo y eso requiere mucha presión y personal muy preparado y más ahora que estamos en un contexto de muchas incertidumbres en ese sentido".

