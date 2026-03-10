La concentración máxima de Javier para sacar el ¿Dónde Están?: “Iba como un pingüino”

Superada la decena de programas en Pasapalabra, Javier ya ha demostrado que la prueba que mejor se le da es llamativamente El Rosco. En cambio, se le suele resistir el ¿Dónde Están?. No obstante, a base de mucha concentración y algún truco nemotécnico, esta vez ha conseguido sacar su panel adelante.

Como opciones, Roberto Leal le ha dado a elegir entre dos animales preguntándole en cuál le gustaría reencarnarse. “Por la versatilidad, un camaleón”, ha respondido el concursante. No obstante, como Emma Ozores se ha sentido más identificada con un pingüino, finalmente ha concedido el guiño a la invitada.

El equipo azul ha empezado su panel patinando un par de vueltas, aunque Javier ya daba algún indicio de tener los números bien relacionados con las palabras en su mente. Lo ha demostrado en su tercer turno, de forma llamativamente lenta pero segura. Hasta Roberto Leal lo ha comentado, aprovechando el animal con el que había jugado: “Iba como un pingüino”. Lo importante es que ha terminado sacando el pleno. ¡No te lo pierdas en el vídeo!