Accidente tren
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Aumenta a 41 la cifra de muertos
Sigue en directo online la última hora del accidente de tren en Adamuz. Seguimos sin una cifra definitiva y oficial de víctimas mortales, de momento, al menos 41 personas han fallecido.
Sin descanso, durante toda la noche se han llevado a cabo trabajos en el kilómetro 318 de la línea Madrid-Andalucía. Con grúas y maquinaria pesada para acceder a los vagones en los que podrían haber más víctimas mortales. De momento, se han visualizado 3 cuerpos a través de las ventanas.
Sin tener todavía una cifra definitiva de fallecidos hasta el momento, al menos 41 personas han muerto en esta tragedia ferroviaria, la última hallada en el tren Iryo. En las últimas horas ha bajado el número de hospitalizados de 41 a 39, 13 de las cuales, entre ellas una menor, están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que ha sumado una más.
Renfe descartaba el fallo humano en la jornada de este lunes. El ministro Óscar Puente habla de rotura o alteraciones en la vía, pero todavía es pronto para saber si es la causa o una consecuencia de lo ocurrido. La clave ahora es conseguir recuperar algunas de las piezas que salieron volando. También será reveladora la información que aporten las cajas negras de ambos trenes. Investigadores y expertos coinciden en que estamos ante un accidente "tremendamente extraño".
Los Reyes de España viajarán este martes a la zona coincidiendo con el primer día de luto. Adamuz es un pueblo roto, pero que ha demostrado una gran oleada de solidaridad que todavía hoy se mantiene.
Un plan alternativo
Con motivo de la interrupción de la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, este martes Renfe ha lanzando un Plan Alternativo de Transporte. Las personas afectadas que deseen viajar de la capital a la región andaluza, y viceversa, tendrán que hacerlo también por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba mediante un autobús.
La empresa ferroviaria comunicó que este dispositivo es está dirigido para aquellos viajeros "que deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios". Aquellos viajes con destino Málaga y Sevilla tendrán un coste de 40 euros, un precio fijo, y las estaciones intermedias mantienen el precio correspondiente según la distancia recorrida.
Este plan está previsto que finalice el próximo 2 de febrero, fecha en la que el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía no prestará servicio.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Investigadores encuentran una articulación rota
Según ha informado a Reuters una fuente sobre las investigaciones iniciales del desastre, los expertos que investigan la causa del descarrilamiento han encontrado una articulación rota en las vías. Es decir, un cierto desgaste en la unión entre secciones del rail.
Conocido como placa de pescado, y al parecer, según la fuente, la avería llevaba tiempo en ese lugar. Tras esto descubrieron que esta fallo en la unión de railes provocó un hueco el cuál se expandió por el paso de los trenes en la vía.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Dos grúas nuevas
La Agencia de Emergencias de Andalucía, dependiente de la Junta ha comunicado que dos grúas nuevas se han incorporado a las tareas para levantar los vagones. Durante la noche han trabajado en apuntalar los vagones del Iryo que descarrilaron.
Está prevista una reunión de coordinación de operativos la próxima hora.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Visita de los reyes de España
Los Reyes se trasladarán a la zona del accidente para conocer de primera mano los trabajos que se realizan. Será a las 12:00 horas cuando se personen en la zona cero. Tras observar las labores de rescate e investigación visitarán a las víctimas del Hospital Universitario Reina Sofía.
La noticia les sorprendió en Grecia, un día antes del funeral de la hermana de la reina Sofía. El lunes transmitieron su consternación. Desde el principio el rey Felipe VI ha mantenido comunicación con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, así como con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
"Estamos realmente preocupados todos, esperemos que se recuperen lo antes posible", expresó el monarca.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Puente rechaza vincular el accidente con el mantenimiento e incidencias
En declaraciones a 'Onda Cero' y 'RNE', el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, niega que el accidente ferroviario guarde relación tanto con la falta de inversión en mantenimiento como por las ocho incidencias que reportó Adif hace meses.
Por su parte, el titular de Transportes avisó que lo que ha ocurrido en Córdoba "nos va a dar alguna sorpresa".
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Javier Gallego, pasajero del Iryo: "Desparecieron las luces, muhco hum"
Viendo una película y "tranquilamente" iba Javier Gallego, un pasajero del Iryo que resultó herido leve. De repente "pegó como un vote el vagón y desaparecieron las luces, mucho humo", cuenta en 'Espejo Público: "Todo muy rápido hasta que frenó el vagón".
Rafa también iba en el mismo tren, pero dormido. Recuerda que "también me desperté con un bote". También cree recordar "un vote tremendo como suspendido en el aire y uno notaba que había descarrilado".
Estaba sentando en el vagón número ocho, uno de los que descarriló "Aquello no frenaba y sentí un impacto". Entonces el convoy ocho "se giró y en ese momento todo saltó por los aires"
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Tres días de luto en Cataluña
Con motivo del accidente de tren en Adamuz, el Govern ha decretado tres días de luto oficial en Cataluña. Comienza este martes donde las banderas ondean a media asta en edificios institucionales y dependencias de la Generalitat, y en las corporaciones públicas de Cataluña.
El lunes a medio día, en la plaza Sant Jaume, en memoria de las víctimas se guardó un minuto de silencio.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Dos de las víctimas, vecinas de Isla Cristina
El Ayuntamiento del municipio onubense de Isla Cristina ha comunicado a través de las redes sociales que dos de los fallecidos del accidente de tren en Adamuz son vecinos de la localidad.
Se trata de una madre y una hija, Pepi y Ana, según ha expresado el cantante Manuel Carrasco, originario del municipio: "Que pena más grande! Dios mío! Me acabo de enterar que la Pepi y la Ana, madre e hija, de mi pueblo Isla Cristina, a las que conozco de siempre, están entre las víctimas de este horror de accidente".
El consistorio ha decretado tres días de luto que se iniciará este martes día 20, a las 00:00 horas, hasta el jueves día 22.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Las grúas no pueden acceder
Varios vagones del tren Iryo descarrilaron y se encuentran en las vías. Esto es un obstáculo para la maquinaria pesada que tiene que levantar los dos vagones dañados del Alvia que cayeron por el terraplén tras chocar con el Iryo.
Una de las alternativas para poder proceder a ello es retirar de la vía el tren Iryo. Sin embargo esto depende del juez que está a cargo de la investigación.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | 43 denuncias por desaparición
Decenas de personas denuncian la desaparición de familiares y allegados por el accidente ferroviario de Adamuz. En las comandancias de Huelva, Madrid, Córdoba y Sevilla se han registrado un total de 43 denuncias.
Así lo ha trasladado el Centro Integrado de Datos (CID) que fue constituido tras el incidente y facilitada por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
El CID ha subrayado que la única información que puede dar es "de los fallecidos que han sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y no de las personas fallecidas que aún pueda haber en la zona del siniestro", ya que asegura "que no no hay constancia de cuantas son".
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | 27 cuerpos identificados
Al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba llegaron 37 cuerpos sin vida, de los cuales 27 ya han sido identificados.
Los forenses trabajan sin descanso para poder dar con la identidad de las víctimas.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Balance heridos
Durante el día de ayer eran 12 los heridos que se encontraban en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por el accidente ferroviario en Adamuz. Sin embargo esta noche han tenido que trasladar a otra persona, elevando el número a 13. Cabe destacar que la vida de esas personas no corre peligro.
De los 122 pasajeros que requirieron hospitalización solo quedan 39.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Afectado Alvia: "Salimos todos despedidos"
Paco de la Corte viajaba en el vagón 3 del Alvia con destino Huelva. Su tren chocó con los vagones del Iryo que momentos previos habían descarrilado. Asegura que aún se está recuperando y recuerda que "salimos todos despedidos" y explica que a consecuencia de ello tiene "la espalda fastidiada y múltiples contusiones".
Agradece no tener ninguna rotura a pesar de que tanto la muñeca y el sóleo de la pierna derecha lo tiene "mal".
Otro de los pasajeros que viajaban en el Alvia es Benito Sánchez que recuerda que tras el choque "había gente por suelo".
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Aumenta el número de fallecidos
Se eleva a 41 la cifra de fallecidos del trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, Córdoba.
El cuerpo sin vida ha sido encontrado en el tren Iryo.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | "Todo apunta a que no es un fallo humano"
Tras detectar varios trozos de vía rotos en la recta donde el tren Iryo descarriló, una de las hipótesis que se descartan es el error humano. Anoche el ingeniero de caminos, Jesús Pontevedra descartaba el fallo humano. Esta mañana el exdirector de Protección Civil de Renfe Jorfe Murtra también señalaba que "parece ser que a todo lo que apunta es que no es un fallo humano".
Uno de los motivos es que en la actualidad "los sistemas de control de las trenes de alta velocidad son exhaustivos". Pone el foco en la rotura de la vía y ahora "hay que ver si ha sido una rotura previa o consecuencia de un golpe".
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | El alcalde de Punta Umbría: "El accidente ha golpeado muy fuerto"
La niña de seis años que sobrevivió al accidente y cuya familia murió eran naturales de Punta Umbría. El alcalde de la localidad, José Carlos Hernández, ha expresado a Antena 3 Noticias que "el pueblo está triste y consternado".
A pesar de que en verano la ocupación aumenta, durante el resto del año cuenta que son unos 16200 censados por lo que "esto afecta a todo el mundo", confiesa, añadiendo que "el accidente ha golpeado muy fuerte".
"Esta historia nos tiene a todo que nadie es capaz de levantar la cara con tranquilidad estos días en el pueblo", señala.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | El Plan alternativo de Renfe
Para garantizar la movilidad de las personas afectadas por el accidente en Adamuz, Renfe ha activado este martes un Plan Alternativo de Transporte hasta que se reactive la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
Este plan combina trayecto en tren y por carretera, este último en ambos sentidos entre Córdoba y Villanueva de Córdoba.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | José Antonio Lorente: "Lo prioritario es ser rigurosos"
El catedrático de medicina legal y forense, José Antonio Lorente ha explicado en Antena 3 Noticias que en una catástrofe como la ocurrida en Adamuz "lo prioritario es ser rigurosos y realizar el proceso de la manera más digna para el cuerpo de la persona" porque indica hay que "entregarlo a los familiares. Muchas veces es un trabajo duro porque suelen ser cuerpos con politraumatismos". Además ha indicado que "las pruebas de ADN son tan fundamentales o definitivas como puede ser la huella dactilar o el estudio odontológico pero el ADN permite la comparación con muchos familiares entonces es algo que aporta mucha seguridad. Muchas veces es más un componente psicológico".
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | La Guardia Civil habilita puntos de recogida de ADN
La identificación de las víctimas es prioritaria, para ello la Guardia Civil ha habilitado puntos de recogida de ADN de los familiares directos. Los trabajos son de gran complejidad ya que según ha explicado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, esos dos vagones han quedado "prácticamente desintegrados".
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Se retoma la agenda política
Este martes se retoma la agenda política. El Gobierno celebrará el primer consejo de ministros y sin duda en el centro de la reunión estará la tragedia de Adamuz. El Gobierno ha decretado tres días de luto hasta el jueves por la noche.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Miriam, una joven de 27 es la última víctima confirmada por el momento
La última víctima mortal que se ha confirmado ha sido Miriam. Esta joven tenía 27 años y viajaba sola en el vagón 1 del Alvia Madrid-Huelva. Era de Lepe. Sus familiares y amigos llenaron las redes sociales con su imagen, estaban desesperados al no tener noticias suyas y finalmente, se cumplió el peor presagio. Las autoridades han confirmado su fallecimiento.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Al Instituto de Medicina Legal de Córdoba llegan 37 de los 40 fallecidos
El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba ha recibido hasta el momento 37 cuerpos de los 40 fallecidos y los forenses han realizado un total de 23 autopsias. La previsión es que la mayoría de las víctimas van a ser identificadas por huellas dactilares. Hasta el momento se ha identificado a 5 personas. De entre los 527 pasajeros que viajaban entre los dos trenes se habrían denunciado además 43 desapariciones.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Se analizará la rotura del carril y la rodadura del Iryo
En su primer análisis tras el accidente de tren en Adamuz, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) recoge que será necesario analizar en laboratorio "los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento" y en taller la rodadura del tren Iryo. Además, se realizarán inspecciones "en la rodadura de otros trenes que circularon anteriormente por ese punto". Para estas labores se movilizarán a otros dos investigadores.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Primer día de luto y visita de los Reyes a Adamuz
Los reyes visitarán este martes la zona cero del accidente y estarán acompañados de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Fuentes de la Casa Real adelantaron que Felipe VI y Letizia, que se encontraban en Atenas para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, suspendieron el acto previsto el martes en Toledo en el que iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes. Esta visita coincide con el primer día de luto decretado por el Gobierno.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | La rotura de vía, ¿causa o consecuencia?
La investigación se aleja de un fallo humano o exceso de velocidad y busca otras causas que pudieron haber provocado el siniestro. Desde el Ministerio de Transportes se ha confirmado la rotura o alteraciones en la vía, pero todavía es pronto para saber si es la causa o una consecuencia de lo ocurrido. Recuperar algunas piezas que salieron volando tras el impacto resultará clave igual que el análisis de las cajas negras. Óscar Puente, ha explicado que la rotura del carril en el punto del accidente no es solo un trozo sino que hay roturas a lo largo de 200 o 300 metros de vía. El ministro ha defendido que el transporte ferroviario es seguro y en cuanto a la reapertura de la línea afectada se ha apuntado al 2 de febrero como posible día a partir de la que se podría volver a circular con normalidad.
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo | Seguimos sin tener una cifra definitiva de víctimas
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el accidente de tren en Adamuz. Los trabajos no han parado durante toda la noche. Con grúas y maquinaria pesada se ha trabajado sin descanso en el kilómetro 318 de la línea Madrid-Andalucía para lograr acceder a los vagones en los que podría haber más víctimas mortales. Sin tener una cifra definitiva de fallecidos, hasta el momento, hay al menos 40 muertos y 39 personas continúan hospitalizadas, 13 de las cuales, entre ellas una menor, están en la UCI.
