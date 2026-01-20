Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Aumenta a 41 la cifra de muertos

Sin descanso, durante toda la noche se han llevado a cabo trabajos en el kilómetro 318 de la línea Madrid-Andalucía. Con grúas y maquinaria pesada para acceder a los vagones en los que podrían haber más víctimas mortales. De momento, se han visualizado 3 cuerpos a través de las ventanas.

Sin tener todavía una cifra definitiva de fallecidos hasta el momento, al menos 41 personas han muerto en esta tragedia ferroviaria, la última hallada en el tren Iryo. En las últimas horas ha bajado el número de hospitalizados de 41 a 39, 13 de las cuales, entre ellas una menor, están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que ha sumado una más.

Renfe descartaba el fallo humano en la jornada de este lunes. El ministro Óscar Puente habla de rotura o alteraciones en la vía, pero todavía es pronto para saber si es la causa o una consecuencia de lo ocurrido. La clave ahora es conseguir recuperar algunas de las piezas que salieron volando. También será reveladora la información que aporten las cajas negras de ambos trenes. Investigadores y expertos coinciden en que estamos ante un accidente "tremendamente extraño".

Los Reyes de España viajarán este martes a la zona coincidiendo con el primer día de luto. Adamuz es un pueblo roto, pero que ha demostrado una gran oleada de solidaridad que todavía hoy se mantiene.

Un plan alternativo

Con motivo de la interrupción de la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, este martes Renfe ha lanzando un Plan Alternativo de Transporte. Las personas afectadas que deseen viajar de la capital a la región andaluza, y viceversa, tendrán que hacerlo también por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba mediante un autobús.

La empresa ferroviaria comunicó que este dispositivo es está dirigido para aquellos viajeros "que deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios". Aquellos viajes con destino Málaga y Sevilla tendrán un coste de 40 euros, un precio fijo, y las estaciones intermedias mantienen el precio correspondiente según la distancia recorrida.

Este plan está previsto que finalice el próximo 2 de febrero, fecha en la que el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía no prestará servicio.