Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a la mediática chef Samantha Vallejo-Nágera

Samantha Vallejo-Nágera es sinónimo de sabor. Su desparpajo y talento le han llevado no solo a convertirse en una de las cocineras más reconocidas de nuestro país, sino también en una presentadora de éxito.

Fue a sus 18 años, mientras estudiaba Paisajismo, cuando descubrió que su verdadera pasión estaba en otro sitio: en la cocina. Desde entonces, ha puesto en marcha sus propios negocios, siempre con la mirada puesta en ofrecer los mejores productos.

Además de triunfar en lo profesional, Samantha goza de una vida personal plena, junto a sus hijos, que le han enseñado a vivir al máximo y sin miedo. Hoy, Samantha nos concede su entrevista más personal, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.