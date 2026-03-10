Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a la mediática chef Samantha Vallejo-Nágera

Es una de las cocineras más famosas de nuestro país, quien, además de hacerse un hueco en un mundo habitualmente asociado a los hombres, se ha convertido en un rostro muy conocido de la pequeña pantalla.

Samantha Vallejo-Nágera

Publicidad

Samantha Vallejo-Nágera es sinónimo de sabor. Su desparpajo y talento le han llevado no solo a convertirse en una de las cocineras más reconocidas de nuestro país, sino también en una presentadora de éxito.

Fue a sus 18 años, mientras estudiaba Paisajismo, cuando descubrió que su verdadera pasión estaba en otro sitio: en la cocina. Desde entonces, ha puesto en marcha sus propios negocios, siempre con la mirada puesta en ofrecer los mejores productos.

Además de triunfar en lo profesional, Samantha goza de una vida personal plena, junto a sus hijos, que le han enseñado a vivir al máximo y sin miedo. Hoy, Samantha nos concede su entrevista más personal, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Samantha Vallejo-Nágera

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a la mediática chef Samantha Vallejo-Nágera

3_Oscar

Sheila falla al comprar vocal y Óscar le arrebata 950€ gracias al uso del ‘me lo quedo’

España, un país de pagas.

"¿Trabajar o vivir de ayudas?": el debate sobre las 'paguitas' divide a España

2_Virginia
Mejores momentos | 10 de marzo

¡La tengo!: Virginia celebra descifrar la respuesta de un panel de 1.350€

1_Sheila
Mejores momentos | 10 de marzo

Sheila consigue salvar un marcador de 1.550€ gracias al comodín

El negocio de Only Fans.
'MAS allá de la línea roja'

Sonia Amat, actriz de OnlyFans: "Un chico me pidió que me hiciera pasar por su madre para tener relaciones mientras su padre llegaba de trabajar"

Sonia se dedicaba al mundo del culturismo y decidió probar suerte en el negocio de OnlyFans. Pronto vio cómo sus ingresos crecían al mismo tiempo que todo tipo de peticiones sexuales.

Investigado, desaparición Francisca
Investigación

Dos hermanos, interrogados 9 años después de la desaparición de Francisca Cadenas: "Según los vecinos somos los culpables"

El caso está lleno de incógnitas desde su propio inicio por ser archivado con un sumario realizado tan solo tres días más tarde de esfumarse a escasos 50 metros de su casa de Hornachos, Badajoz. La UCO retomó la investigación y surgen nuevas sospechas.

Solomillo de cerdo con setas al ajoperejil: "Esto en mi casa ha sido un manjar toda la vida"

Solomillo de cerdo con setas al ajoperejil: "Esto en mi casa ha sido un manjar toda la vida"

Karlos Arguiñano elabora un gratinado de calabaza con jamón y queso: "Es un platazo y no tiene ninguna complicación"

Karlos Arguiñano elabora un gratinado de calabaza con jamón y queso: "Es un platazo y no tiene ninguna complicación"

Vecinos de Palamós, hartos de los ladrones.

Indignación en Palamós: un ladrón con más de 60 detenciones sigue en libertad y desespera a los comerciantes

Publicidad