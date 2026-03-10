Guerra Oriente Próximo
El vídeo más patriótico del ejército de Francia que Macron ha compartido en sus redes como si fuera un videoclip
Después de visitar al ejército francés en Chipre Emmanuele Macron ha hecho público un vídeo en el que presume del poder militar de sus tropas. Una llamada al patriotismo en plena escalada bélica en Oriente Próximo.
Como si fuera un videoclip, con una música que llama a la épica. Así presume Francia de su ejército en un vídeo de carácter bélico que ha compartido en su cuenta de X Emmanuele Macron. El presidente francés ha publicado este vídeo después de visitar a las tropas francesas en Chipre. Un montaje que activa la maquinaria propagandística de Francia como el gran líder europeo de la unión, el equilibrio y la paz.
En el vídeo se escucha el himno francés en distintos momentos. Trump lo ha compartido acompañado de la frase: "Vuestra presencia demuestra el poder de Francia, un poder de equilibrio y de paz, al lado de sus amigos".
Aterrizando en Nicosia tras los recientes ataques con drones ejecutados por Irán Macron ha escenificado un movimiento geopolítico de alto calado. En un contexto de máxima tensión regional por la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra el régimen de Teherán, Macron ha querido dejar clara la postura de París respecto a la seguridad de la Unión Europea, cuya presidencia semestral ostenta actualmente Chipre.
El presidente galo ha sentenciado que "cuando Chipre es atacada, Europa es atacada". Esta visita viene acompañada de un despliegue militar de gran envergadura. Macron ha anunciado "un movilización sin precedentes de nuestra Armada" en una operación diseñada para blindar el tráfico marítimo en la zona.
