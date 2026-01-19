La hija de Alberto, embarazada de 5 meses que iba en uno de los trenes que han chocado en Adamuz, se encuentra en la UCI sedada y su bebé tiene latido

El choque de dos trenes a su paso por Adamuz (Córdoba) ha dejado al menos 39 muertos y más de cien heridos, 45 de ellos hospitalizados. De esos 48 heridos, 12 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Una de esas 12 personas en la UCI es la hija de Alberto García.

Las dos hijas de Alberto viajaban en uno de los trenes afectados, una de ellas acompañadas por su pareja. Actualmente su hija pequeña y su yerno han recibido el alta médica y se encuentran buscando al perro, que ha desaparecido en el siniestro. "Han sido dadas de alta sin problemas", señala. La peor parte se la ha llevado su hija mayor, embarazada de 5 meses.

La joven se encuentra hospitalizada en la UCI y los médicos están controlándola ante posibles daños cerebrales, tiene además una fractura en una vértebra. La joven está sedada e intubada. Sobre el estado de salud del feto, cuenta Alberto que por el momento les han comunicado que el pequeño tiene latido, pero no conocen muchos más detalles.

"Me cuentan que había gritos, llantos y carreras"

Su hija pequeña le ha contado que en el momento del choque se produjo un impacto brusco y a partir de ese momento no se acuerdan de mucho más. "A partir de ahí hubo gritos, llantos, carreras, gente que se movía y gente que no y otros que salían por los cristales como mi hija".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.