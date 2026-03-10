¡Se le escapa!: Alya huye a Estambul y deja a Cihan gritando en el aeropuerto

Antena3
En tierra lejana | 10 de marzo

¡Rumbo al consulado! Alya tiene claro que en Mardin no hay justicia y ha puesto tierra de por medio para buscar refugio en la embajada de Canadá en Estambul.

Alya no está dispuesta a que los Albora marquen su destino y ha tomado una decisión radical. Aprovechando un descuido en casa de Nare, se ha escapado al aeropuerto de Mardin para llegar a Estambul para pedir ayuda en el consulado de Canadá. Sabe que fuera de las fronteras de Mardin es donde tiene una oportunidad de recuperar a su hijo.

Cihan, que no le quita el ojo de encima, se ha dado cuenta de la jugada y ha salido disparado con sus hombres hacia el aeropuerto. Ha llegado a la terminal justo para ver cómo Alya pasaba el control de seguridad y se preparaba para embarcar. La cara de impotencia del líder de los Albora lo decía todo: su cuñada se le ha escapado de las manos.

Al ver que no hay nada que hacer para detener el avión, Cihan ha pasado al plan B de inmediato. No piensa dejar que Alya se mueva sola por Estambul y le ha dado la orden a Kadir de ir tras ella. “Me da igual cómo lo hagas. Como si tienes que subirte a ese vuelo o al siguiente, haz que te crezcan alas si hace falta”, le ha dicho Cihan.

Kadir, que se ha quedado de piedra con la misión, ha intentado razonar diciendo que es casi imposible llegar tan rápido, pero con Cihan no se juega. Tiene que estar en la puerta del consulado de Canadá antes de que abra mañana por la mañana. “¡Coge el próximo vuelo o súbete al motor si es necesario!”, le ha gritado su jefe.

Resumen

Capítulo del 23 de febrero de En tierra lejana: Alya se queda sin su hijo y fuera de la mansión

