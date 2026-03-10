Elena Rivera y Manu Baqueiro explican la relación entre Amanda y Gabriel en Perdiendo el juicio: “Es una unión muy potente"

Elena Rivera y Manu Baqueiro nos cuentan cómo es la relación entre sus personajes. Tal y como explica Manu Baqueiro, es “como una noria”. Sus personajes van descubriendo que, aunque son muy diferentes, comparten heridas que los acercan mucho más de lo que piensa.

“El personaje de Gabriel empieza a sentir una gran admiración por Amanda y una empatía con ella muy importante”, señala el actor. Según cuenta, ambos son “dos personajes perdedores que se identifican rápido, sin saberlo ellos”. Lo que al principio es distancia, sobre todo por parte de Amanda acaba convirtiéndose en una complicidad que se va tejiendo poco a poco: “Esa unión es muy potente”, afirma.

Por su parte, Elena Rivera subraya que no se trata de la típica dinámica profesional que desemboca en romance: “No es la típica relación de dos abogados que, como comparten trabajo, ya parece que tiene que haber algo. Para nada. Vienen de dos mundos totalmente distintos”. Sin embargo, ambos coinciden en algo: “Se ayudan mucho de manera inconsciente”. Y quizá ahí esté la clave de una conexión que no deja de crecer.