Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Elena Rivera y Manu Baqueiro explican la relación entre Amanda y Gabriel en Perdiendo el juicio: “Es una unión muy potente"

Ni flechazo inmediato ni relación convencional. Los protagonistas de Perdiendo el juicio desvelan cómo evoluciona el vínculo entre Amanda y Gabriel, una conexión que se construye poco a poco y desde lugares muy distintos.

Manu Baqueiro

Publicidad

Elena Rivera y Manu Baqueiro nos cuentan cómo es la relación entre sus personajes. Tal y como explica Manu Baqueiro, es “como una noria”. Sus personajes van descubriendo que, aunque son muy diferentes, comparten heridas que los acercan mucho más de lo que piensa.

“El personaje de Gabriel empieza a sentir una gran admiración por Amanda y una empatía con ella muy importante”, señala el actor. Según cuenta, ambos son “dos personajes perdedores que se identifican rápido, sin saberlo ellos”. Lo que al principio es distancia, sobre todo por parte de Amanda acaba convirtiéndose en una complicidad que se va tejiendo poco a poco: “Esa unión es muy potente”, afirma.

Por su parte, Elena Rivera subraya que no se trata de la típica dinámica profesional que desemboca en romance: “No es la típica relación de dos abogados que, como comparten trabajo, ya parece que tiene que haber algo. Para nada. Vienen de dos mundos totalmente distintos”. Sin embargo, ambos coinciden en algo: “Se ayudan mucho de manera inconsciente”. Y quizá ahí esté la clave de una conexión que no deja de crecer.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

Manu Baqueiro

Elena Rivera y Manu Baqueiro explican la relación entre Amanda y Gabriel en Perdiendo el juicio: “Es una unión muy potente"

Ferit

¡Mert lo hace de nuevo!: la canción que confirma que el amor de Ferit y Seyran está más vivo que nunca

Germán Alcarazu y Marina Guerola

Germán Alcarazu y Marina Guerola interpretan a Nicolás y Manuela en Entre tierras: “Tenemos mucha relación de hermanos”

Adriana Torrebejano es Sonia Beched
PERSONAJES ¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO?

Adriana Torrebejano, feliz en el papel de Sonia Beched: “Me encanta su humor y es una mujer como podría ser yo”

Rubén Cortada es Can Dogo
PERSONAJES ¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO?

Ruben Cortada sobre Can Dogo: “No tiene ni idea de lo que es el amor”

Eva Ugarte interpreta a Carol
PERSONAJES DE ¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO

Así es Carol, el personaje de Eva Ugarte: “Tiene una fuerza y una vulnerabilidad que me interesaban mucho”

Eva Ugarte se adentra en el universo de Megan Maxwell para dar vida a Carol en ¿A qué estás esperando? La actriz afronta por primera vez el reto de encarnar a un personaje nacido en una novela y lo hace reivindicando la esencia literaria que ha conquistado a miles de lectores.

Francisco Ortiz es Daryl
PERSONAJES ¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO?

Francisco Ortiz nos habla de Daryl: “Su relación con Carol es convulsa, pero tienen grandes encuentros en el sexo”

Daryl es el mejor amigo de Can en ¿A qué estás esperando? El actor nos habla de su personaje y de cómo ha vivido el rodaje de esta serie adaptación de las novelas de Megan Maxwell.

Anna Moliner es Lola

El reto de Anna Moliner para ser Lola: “Me ha permitido ser muy libre y volar mucho”

Cihan, contra las cuerdas en En tierra lejana: ¿llegará hasta Alya antes de que el consulado la proteja?

Cihan, contra las cuerdas en En tierra lejana: ¿llegará hasta Alya antes de que el consulado la proteja?

Manu Baqueiro es Dani en ¿A qué estás esperando?

Manu Baquerido da vida a Dani: “Es un tipo con una vida apocada”

Publicidad