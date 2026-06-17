Álvaro Nieto, sobre la investigación a Zapatero: "Probablemente se le puedan imputar delitos muy graves"

Día clave para José Luis Rodríguez Zapatero, que se convierte desde hoy en el primer expresidente del Gobierno de España en declarar ante un juez como investigado. Y precisamente hoy el director de 'The Objective' nos cuenta en Espejo Público nuevos datos que desvelan el importante papel que ha tenido EEUU en la investigación sobre la presunta trama para lograr influir en el Ejecutivo a través del expresidente para el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Concretamente Nieto ha apuntado a que la UCO conecta al PSOE con una consultora de operaciones encubiertas estadounidense: "Ahora habrá que esclarecer la relación con el PSOE y por qué se relacionaban con esa empresa". El periodista afirma que "la participación de EE.UU. ha sido fundamental" en esta investigación "no solo por la aportación de las pruebas del teléfono móvil de uno de los implicados en el rescate de Plus ultra, sino porque hay múltiples conexiones internacionales que le interesan a EE:UU. en relación a Zapatero, como todo lo que tiene que ver con Venezuela y China".

"Ahora mismo la investigación de Zapatero excede los límites de España"

De hecho Ávaro nieto mantiene que "aquí lo de las joyas es muy morboso pero me parece casi anecdótico" y señala que "lo importante de Zapatero es si se benefició del rescate de Plus Ultra, si hizo gestiones para que el Gobierno autorizase ese rescate y si se ha lucrado con el petróleo Venezolano o las relaciones de China y España", ya que el este periodista asegura que el expresidente "ha estado cobrando de varias empresas chinas que han hecho cuantiosos negociados en España" y por eso se atreve a afirmar que "probablemente se puedan imputar delitos muy graves a Zapatero". Nieto afirma además que "ahora mismo la investigación de Zapatero excede los límites de España".

"Lo de las joyas es muy morboso pero me parece casi anecdótico. Lo importante de Zapatero es si se benefició del rescate de Plus Ultra"

Las joyas del expresidente

Llamativo es también lo que asegura Álvaro Nieto en su periódico, indicando que el expresidente ha contactado con países árabes para conseguir papeles que justifiquen sus joyas. Nieto ha afirmado en Espejo Público que cuando el pidió que al juez que se retrasase su comparecencia por las joyas, "lo pidió porque esperaban que le llegasen esos certificados para demostrar que se tratan de regalos de países árabes", pero también ha advertido que "cualquier documentación confeccionada 'ad hoc' podría conllevar la imputación del delito de falsedad documental".

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